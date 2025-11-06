- Hoy:
Barcelona no vendrá a Lima en diciembre y se confirmó la nueva fecha en la que jugará en Perú
Pese a que había predisposición, Barcelona finalmente no jugará ante la selección peruana en diciembre, pero se confirmó la nueva fecha en la que vendrán a Lima.
Un baldazo de agua fría para los hinchas peruanos. FC Barcelona finalmente no vendrá a Lima este mes de diciembre para disputar un amistoso con la selección incaica, pero se confirmó que finalmente llegará a la capital del Perú en otra fecha. A continuación, conoce todos los detalles sobre el tema.
De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, los 'Blaugranas' tenían la predisposición de que se de el amistoso ante Perú, sin embargo, tuvo que desistir de la propuesta porque los tiempos no dan debido al descanso navideño obligatorio que exige la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y porque no se ha podido adelantar el partido ante Villarreal por LaLiga. Sin embargo, el conjunto catalán tiene un contrato con la productora y vendrá a Lima sí o sí, pero en febrero de 2026.
"Barcelona no va a venir en diciembre. Eso es una cuestión confirmada porque no dan los tiempos por el descanso navideño y no se adelanta el partido ante Villarreal por LaLiga. Sin embargo, hay un acuerdo entre la productora con el club y esta fuerte, con temas de adelantos. Lo que me dicen es que Barcelona viene a Lima sí o sí y la fecha estimada es que sea en febrero del 2026", mencionó en el programa Hablemos de Max.
El amistoso de Barcelona podría no ser con la selección peruana
En adición a ello, el citado comunicador reveló que con el cambio de fecha para la llegada del 'Barça' al país sudamericano, el rival podría no ser la selección peruana, aunque ellos son los que tienen la prioridad debido a que las negociaciones estaban avanzadas. Eso abre la puerta para que equipos como Universitario o Alianza Lima tengan la posibilidad de medir fuerzas con el cinco veces campeón de Champions League.
"Tal vez el rival ya no sea la selección peruana, necesariamente. La prioridad la tiene la Bicolor porque se había avanzado mucho en esa negociación, pero lo más seguro que sea en febrero y ver que pasa", agregó.
