Descomunal golazo de Lamine Yamal en el partido de Barcelona vs Brujas por Champions League
Lamine Yamal probablemente anotó el mejor gol de su vida. El jugador del Barcelona marcó un fantástico gol en combinación con Fermín López.
Kvaratskhelia marcó de contragolpe el 4-0 del PSG y sentenció al Inter en histórica final
¡Llegó el tercero! Desiré Doué marcó el 3-0 del PSG y fulminó al Inter en Champions League
¡Una máquina! PSG anota el 2-0 sobre Inter en 20 minutos con golazo de Desiré Doué
¡Golazo de PSG! Hakimi abrió el marcador 1-0 sobre Inter y acaricia la 'Orejona' de la Champions
¡PSG acaricia la final! Fabián Ruiz marcó un golazo para el 1-0 sobre Arsenal - VIDEO
Çalhanoğlu no se puso nervioso y anotó de penal el 2-0 del Inter ante Barcelona - VIDEO
¡Qué locura! Davide Frattesi congeló a la defensa de Barcelona y marcó el 4-3 de Inter
¡Lo había remontado! Raphinha marcó el 3-2 del Barcelona y despertó la ilusión azulgrana
