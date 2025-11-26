- Hoy:
Chiquinho desata la euforia en Grecia con magistral golazo para el 1-0 de Olympiacos ante el Madrid
El mediocentro ofensivo de Olympiacos sorprendió a toda la defensa del Real Madrid con una sensacional anotación para abrir el marcador en Atenas por la Champions League 2025-26.