Alineaciones Real Madrid vs Olympiacos: el posible once para partido por Champions League

Real Madrid ya pasó la página tras el agónico empate contra Elche y ahora tiene un nuevo reto en condición de visitante contra Olympiacos en Atenas por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. Conoce las alineaciones que vienen trabajando Xabi Alonso y José Luis Mendilíbar para el duelo en el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo, Grecia.

Alineación de Real Madrid:

Andriy Lunin; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Aurélien Tchouameni, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham; Ardar Güler, Vinícius Jr., Kylian Mbappé .

El cuadro de Xabi Alonso no quiere dejar nada al azar y sigue firme en su objetivo de llegar hasta los octavos de final de la Liga de Campeones. Los 'Merengues' buscarán un resultado histórico en su visita a los 'Rojiblancos', pero no podrán contar con importantes figuras en la convocatoria como Courtois, Huijsen, Rudiger, Militao, Carvajal, Mendy y Mastantuono por lesión.

La labor para recomponer el equipo no será nada fácil para el elenco madridista, que viene de igualar 2-2 contra Elche por LaLiga EA Sports, aún así, el conjunto español ya alista una sólida estrategia para dar el golpe en Atenas.

Real Madrid entrena para el partido contra Olympiacos

Se conoció que dentro de las principales sorpresas en el equipo estarán Valverde, Bellingham y Güler en la volante, mientras que, Vinícius Jr, con la estrella francesa Kylian Mbappé liderarán la ofensiva.

Alineación de Olympiacos:

Konstantinos Tzolakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega, Dani García, Santiago Hezze, Chiquinho, Daniel Podence, Gelson Martins y Ayoub El Kaabi .

En la vereda de al frente, Olympiacos apunta a dar hacer respetar su casa y aprovechar el irregular presente que atraviesa el Real Madrid en sus últimos partidos para tratar de quedarse con los tres puntos en la tabla.

A diferencia del cuadro español, los locales llegan con la moral a tope pues en su más reciente encuentro golearon 3-0 a Atomitos por la Superliga de Grecia. De esta manera, 'La Leyenda' mete miedo y tiene el objetivo de lucharle de igual a igual a los 'Merengues'.