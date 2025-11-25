- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Alineaciones Real Madrid vs Olympiacos: el posible once para partido por Champions League
Real Madrid quiere cortar con su irregular presente, por ello, el DT Xabi Alonso alista un potente once para derrotar a Olympiacos en la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League.
Real Madrid ya pasó la página tras el agónico empate contra Elche y ahora tiene un nuevo reto en condición de visitante contra Olympiacos en Atenas por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. Conoce las alineaciones que vienen trabajando Xabi Alonso y José Luis Mendilíbar para el duelo en el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo, Grecia.
Alineación de Real Madrid:
- Andriy Lunin; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Aurélien Tchouameni, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham; Ardar Güler, Vinícius Jr., Kylian Mbappé.
El cuadro de Xabi Alonso no quiere dejar nada al azar y sigue firme en su objetivo de llegar hasta los octavos de final de la Liga de Campeones. Los 'Merengues' buscarán un resultado histórico en su visita a los 'Rojiblancos', pero no podrán contar con importantes figuras en la convocatoria como Courtois, Huijsen, Rudiger, Militao, Carvajal, Mendy y Mastantuono por lesión.
La labor para recomponer el equipo no será nada fácil para el elenco madridista, que viene de igualar 2-2 contra Elche por LaLiga EA Sports, aún así, el conjunto español ya alista una sólida estrategia para dar el golpe en Atenas.
Real Madrid entrena para el partido contra Olympiacos
Se conoció que dentro de las principales sorpresas en el equipo estarán Valverde, Bellingham y Güler en la volante, mientras que, Vinícius Jr, con la estrella francesa Kylian Mbappé liderarán la ofensiva.
Alineación de Olympiacos:
- Konstantinos Tzolakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega, Dani García, Santiago Hezze, Chiquinho, Daniel Podence, Gelson Martins y Ayoub El Kaabi.
En la vereda de al frente, Olympiacos apunta a dar hacer respetar su casa y aprovechar el irregular presente que atraviesa el Real Madrid en sus últimos partidos para tratar de quedarse con los tres puntos en la tabla.
A diferencia del cuadro español, los locales llegan con la moral a tope pues en su más reciente encuentro golearon 3-0 a Atomitos por la Superliga de Grecia. De esta manera, 'La Leyenda' mete miedo y tiene el objetivo de lucharle de igual a igual a los 'Merengues'.
Olympiacos buscará hacerse fuerte ante el Real Madrid en Grecia
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90