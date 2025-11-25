- Hoy:
¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympiacos y dónde ver partido por Champions League?
Conoce horarios y guía de canales para ver partido Real Madrid vs Olympiacos, desde El Pireo, por la fase liga de la Champions League.
Real Madrid visita a Olympiacos en encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League 2025-2026. El duelo tendrá como escenario el estadio Georgios Karaiskakis, recinto ubicado en la ciudad de El Pireo, y promete mucha emoción durante los 90 minutos.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Olympiacos?
El partido entre Real Madrid y Olympiacos está programado jugarse este miércoles 26 de noviembre.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympiacos?
Repasa horarios para ver el cotejo Real Madrid vs Olympiacos de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Argentina. Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
Real Madrid vs Olympiacos: dónde ver
- Argentina: ESPN y Disney+
- Perú: ESPN 2 y Disney+
- Colombia: ESPN 2 y Disney+
- Chile: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN 2 y Disney+
- Paraguay: ESPN 2 y Disney+
- Uruguay: ESPN 2 y Disney+
- Bolivia: ESPN 2 y Disney+
- Venezuela: ESPN 2 y Disney+
- México: Caliente y FOX One
- Estados Unidos: Univision Now, ViX, TUDN USA, UniMás y Paramount+
- España: Movistar Liga de Campeones y Movistar+
Real Madrid vs Olympiacos: previa del partido
El cuadro blanco viene de tres partidos sin ganar -contando todas las competiciones- y esperar romper esa mala racha para mantenerse en puestos de clasificación directa a octavos de final.
Por su parte, el elenco griego no ha venido cumpliendo una buena campaña y en el campeonato continental se ubica entre los últimso lugares. ¿Podrá levantar cabeza?
Real Madrid apunta a sumar tres puntos en la Champions League.
Cabe señalar que en este formato de la Champions League, de 32 equipos que disputan esta primera fase, solo los ocho primeros clasifican directo a octavos, mientras que del 9° al 24° juegan unos playoffs.
