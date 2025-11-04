- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Liverpool vs Real Madrid
- PSG vs Bayern Munich
- Universitario
- Alianza Lima
- Alemania vs Colombia
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 5 de noviembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para el miércoles 5 de noviembre. Continúa la Champions League, el Brasileirao. Cristiano Ronaldo jugará la AFC Champions League.
Este miércoles 5 de noviembre se completará de jugar la fecha 4 de la Champions League. Además, continúa el fútbol en Brasil, Argentina y Chile. En tanto, en Asia se disputará la AFC Champions League Two con el duelo de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Goa. Revisa la programación completa y dónde ver en TV los partidos en vivo.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:15
|Los Chankas vs Alianza Lima
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Qarabağ vs Chelsea
|ESPN, Disney+
|12:45
|Paphos vs Villarreal
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Benfica vs Bayer Leverkusen
|Disney+, ESPN7
|15:00
|Inter vs Kairat
|Disney+ ESPN 5
|15:00
|Marsella vs Atalanta
|Disney+, ESPN6
|15:00
|Newcastle vs Athletic Club
|ESPN4, Disney+
|15:00
|Ajax vs Galatasaray
|ESPN3, Disney+
|15:00
|Club Brugge vs Barcelona
|ESPN, Disney+
|15:00
|Manchester City vs Borussia Dortmund
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|RB Bragantino vs Corinthians
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|17:00
|Sport Recife vs Juventude
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|17:00
|Vitória vs Internacional
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|17:30
|Botafogo vs Vasco da Gama
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|18:00
|Atlético Mineiro vs Bahia
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|18:00
|Grêmio vs Cruzeiro
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|19:30
|São Paulo vs Flamengo
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Universidad Chile vs Everton
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:10
|Independiente Rivadavia vs Argentinos JRS
|TyC Sports, Claro TV+
Partidos de hoy en AFC Champions League Two
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:15
|Nam Dinh vs Gamba Osaka
|ESPN
|7:15
|Eastern SC vs Ratchaburi
|8:45
|Arkadag vs Al Ahli
|ESPN 2, Watch ESPN
|8:45
|Al Wasl vs Muharraq
|11:00
|Khalidiya vs Andijan
|11:00
|Al Zawra'a vs Istiqlol
|13:15
|Al Nassr vs Goa
|Disney+, Zapping
|13:15
|Al Wihdat vs Esteghlal
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50