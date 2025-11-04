0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 5 de noviembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para el miércoles 5 de noviembre. Continúa la Champions League, el Brasileirao. Cristiano Ronaldo jugará la AFC Champions League.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este miércoles 5 de noviembre
Programación de partidos en vivo para este miércoles 5 de noviembre | FOTO: LIBERO
Este miércoles 5 de noviembre se completará de jugar la fecha 4 de la Champions League. Además, continúa el fútbol en Brasil, Argentina y Chile. En tanto, en Asia se disputará la AFC Champions League Two con el duelo de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Goa. Revisa la programación completa y dónde ver en TV los partidos en vivo.

Barcelona vs. Brujas por la Champions League.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
15:15Los Chankas vs Alianza LimaL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Qarabağ vs ChelseaESPN, Disney+
12:45Paphos vs VillarrealESPN2, Disney+
15:00Benfica vs Bayer LeverkusenDisney+, ESPN7
15:00Inter vs KairatDisney+ ESPN 5
15:00Marsella vs AtalantaDisney+, ESPN6
15:00Newcastle vs Athletic ClubESPN4, Disney+
15:00Ajax vs GalatasarayESPN3, Disney+
15:00Club Brugge vs BarcelonaESPN, Disney+
15:00Manchester City vs Borussia DortmundESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00RB Bragantino vs CorinthiansFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
17:00Sport Recife vs JuventudeFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
17:00Vitória vs InternacionalFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
17:30Botafogo vs Vasco da GamaFanatiz, Premiere, Globoplay
18:00Atlético Mineiro vs BahiaFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
18:00Grêmio vs CruzeiroFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
19:30São Paulo vs FlamengoFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Universidad Chile vs Evertonmax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
19:10Independiente Rivadavia vs Argentinos JRSTyC Sports, Claro TV+

Partidos de hoy en AFC Champions League Two

HORARIOPARTIDOSTV
7:15Nam Dinh vs Gamba OsakaESPN
7:15Eastern SC vs Ratchaburi
8:45Arkadag vs Al AhliESPN 2, Watch ESPN
8:45Al Wasl vs Muharraq
11:00Khalidiya vs Andijan
11:00Al Zawra'a vs Istiqlol
13:15Al Nassr vs GoaDisney+, Zapping
13:15Al Wihdat vs Esteghlal

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

