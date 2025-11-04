Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 5 de noviembre: programación y dónde ver fútbol online

Este miércoles 5 de noviembre se completará de jugar la fecha 4 de la Champions League. Además, continúa el fútbol en Brasil, Argentina y Chile. En tanto, en Asia se disputará la AFC Champions League Two con el duelo de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Goa. Revisa la programación completa y dónde ver en TV los partidos en vivo.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 15:15 Los Chankas vs Alianza Lima L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Qarabağ vs Chelsea ESPN, Disney+ 12:45 Paphos vs Villarreal ESPN2, Disney+ 15:00 Benfica vs Bayer Leverkusen Disney+, ESPN7 15:00 Inter vs Kairat Disney+ ESPN 5 15:00 Marsella vs Atalanta Disney+, ESPN6 15:00 Newcastle vs Athletic Club ESPN4, Disney+ 15:00 Ajax vs Galatasaray ESPN3, Disney+ 15:00 Club Brugge vs Barcelona ESPN, Disney+ 15:00 Manchester City vs Borussia Dortmund ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 RB Bragantino vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping 17:00 Sport Recife vs Juventude Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping 17:00 Vitória vs Internacional Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping 17:30 Botafogo vs Vasco da Gama Fanatiz, Premiere, Globoplay 18:00 Atlético Mineiro vs Bahia Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping 18:00 Grêmio vs Cruzeiro Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping 19:30 São Paulo vs Flamengo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIO PARTIDOS TV 15:30 Universidad Chile vs Everton max chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 19:10 Independiente Rivadavia vs Argentinos JRS TyC Sports, Claro TV+

Partidos de hoy en AFC Champions League Two

HORARIO PARTIDOS TV 7:15 Nam Dinh vs Gamba Osaka ESPN 7:15 Eastern SC vs Ratchaburi 8:45 Arkadag vs Al Ahli ESPN 2, Watch ESPN 8:45 Al Wasl vs Muharraq 11:00 Khalidiya vs Andijan 11:00 Al Zawra'a vs Istiqlol 13:15 Al Nassr vs Goa Disney+, Zapping 13:15 Al Wihdat vs Esteghlal

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.