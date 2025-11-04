Al Nassr vs. Goa EN VIVO con Cristiano Ronaldo: hora y dónde ver la AFC Champions League 2

Llegó el momento de ver un partidazo por la fecha 4 de la AFC Champions League 2 2025-26. Al Nassr vs. Goa se enfrentan este miércoles 5 de noviembre por el grupo D del campeonato desde el Al-Awwal Park de Riad, a partir de las 21:15 horas de Arabia Saudita (13:15 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Disney Plus. Entérate de lo más resaltante del cotejo, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo.

Al Nassr (1° con 9 puntos) tiene todo encaminado para asegurar al final de esta jornada su clasificación a los octavos de final. El equipo 'Mundial' está invicto en el grupo D de la Zona Oeste y en las tres jornadas anteriores han demostrados su poderío ofensivo con nueve goles a favor y una muy inquebrantable línea defensiva con solo un tanto en contra.

Los dirigidos por Jorge Jesus llegan algo golpeados por haber sido eliminados de la Copa del Rey de Campeones a manos de Al Itthad, pero son líderes de la liga tras vencer 2-1 a Al Feiha el fin de semana pasado. Lo bueno es que, como juegan de local, podrán contar con la presencia de Cristiano Ronaldo, quien viene 'on fire' al marcar un doblete en el último compromiso por el certamen doméstico.

FC Goa (4° con 0 puntos) es uno de los equipos que aún no ha podido sumar punto alguno en el campeonato continental, pero todos sus compromisos lo ha perdido recibiendo dos goles. En su más reciente presentación, los 'Toros de la India' cayeron 2-1 en su casa con el propio Al Nassr, por lo que ahora irá a Arabia Saudita con ganas de revancha y dar un verdadero batacazo en condición de visita.

El conjunto comandado técnicamente por el español Manolo Márquez viene en un buen momento porque ha ganado dos de sus primeros tres compromisos por la Supercopa de India, aunque el último sábado tuvo su primer traspié al caer derrotado 2-1 a manos de NorthEast United.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Goa?

El encuentro entre los 'Caballeros de Najd' y los 'Toros de la India' por una jornada más del torneo continental asiático está programado para dar inicio a las 21:15 horas de Arabia Saudita (13:15 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 12:15 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 13:15 horas

Bolivia, Venezuela: 14:15 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 14:15 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:15 horas

¿Dónde ver Al Nassr vs Goa EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna jugada de Cristiano Ronaldo en el compromiso entre Al Nassr vs. Goa, es preciso señalar que este no será transmitido por televisión en Latinoamérica, pero lo podrás ver EN VIVO vía streaming por la aplicación Disney Plus, así como por beIN Sports en Estados Unidos.

Al Nassr vs. Goa pronóstico: cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Al Nassr es ampliamente favorito para hacer respetar su casa y conseguir una victoria cómoda sobre el FC Goa y así dar un paso más a la clasificación a la siguiente instancia de la AFC Champions League 2. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Al Nassr Empate FC Goa Betsson 1.03 14.00 28.00 Bet365 1.04 13.00 26.00 Betano 1.04 10.00 37.00 Te Apuesto 1.02 7.32 14.56 Apuesta Total 1.02 11.00 31.00 Meridianbet 1.02 15.92 27.86

Al Nassr vs. Goa: posibles alineaciones

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Marcelo Brozović, Ângelo Gabriel, Sadio Mané, Kingsley Coman; João Félix, Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

FC Goa: Hrithik Tiwari; Boris Singh, Sandesh Jhingan, Pol Moreno, Akash Sangwan; Sandesh Jhingan, Sahil Tavora, Udanta Singh, Javier Siverio; Dejan Dražić, Borja Herrera. DT: Manolo Márquez.

Al Nassr: últimos resultados

Al Nassr 2-1 Al Feiha | fecha 7 Liga Profesional Saudí 2025-26

Al Nassr 1-2 Al Ittihad | octavos de final Copa del Rey de Campeones 2025-26

Al Hazm 0-2 Al Nassr | fecha 6 Liga Profesional Saudí 2025-26

Goa 1-2 Al Nassr | fecha 3 AFC Champions League 2 2025-26

Al Nassr 5-1 Al Fateh | fecha 5 Liga Profesional Saudí 2025-26

FC Goa: últimos resultados

Goa 1-2 NorthEast United | fecha 3 Supercopa India

Goa 3-0 Inter Kashi FC | fecha 2 Supercopa India

Goa 2-0 Jamshedpur FC | fecha 1 Supercopa India

Goa 1-2 Al Nassr | fecha 3 AFC Champions League 2 2025-26

Istikol 2-0 Goa | fecha 2 AFC Champions League 2 2025-26

¿Cómo quedó la último partido entre Al Nassr vs. Goa?

Ambos equipos solo se han visto las caras una vez en su historia. Esta fue en la presente edición de la AFC Champions League 2, cuando el pasado 22 de octubre, Al Nassr venció 2-1 a Goa en India con goles de Ángelo (10') y Haroune Camara (27'). Brison Fernandes descontó para los locales (41').

¿Dónde se juega Al Nassr vs. Goa?

El escenario donde Al Nassr recibirá a FC Goa en el marco de la cuarta jornada de la AFC Champions League 2 2025-26 será el Al-Awwal Park, recinto deportivo ubicado en la ciudad saudí de Riad y que cuenta con una capacidad total para 25 mil espectadores.