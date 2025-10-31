Al Nassr vs Al Feiha EN VIVO con Cristiano Ronaldo: hora, pronóstico y dónde ver la Liga Saudí

Al Nassr vs Al Feiha EN VIVO se verán las caras este sábado 1 de noviembre a partir de las 12:30 horas locales de Perú, en el partido correspondiente por la jornada 7 de la Liga Profesional Saudí 2025 desde el Estadio Al-Awwal Park. Disfruta la transmisión del duelo que tendrá como protagonista a Cristiano Ronaldo por las señales de Fox Sports y Thmanyah.

Antesala del partido Al Nassr vs Al Feiha por la Liga Saudí

Los 'Caballeros de Najd' ya pasaron la página tras quedar eliminados de la Copa del Rey de Arabia Saudita y depositan toda su confianza en la Liga Saudí donde recibirán a Al Feiha. El equipo amarillo venía de una impecable campaña que se vio opacada tras una dura derrota 2-1 frente a Al Ittihad de Karim Benzema.

Al margen de ese escenario, el elenco de Jorge Jesús mira con mucho optimismo el torneo local, donde marchan en la cima de la tabla de posiciones con 18 puntos. Cristiano Ronaldo, se perfila para ser la gran figura del compromiso y que nuevamente apunta a seguir extendiendo su racha goleadora, la cual registra hoy en día un total de 950 dianas.

Cristiano Ronaldo será la estrella en el duelo entre Al Nassr vs Al Feiha

De otro lado, la realidad que vive Al Feiha es totalmente diferente que la de su rival de turno, toda vez que, se ubican en la décima posición con 10 unidades. Además, de sus 5 últimos compromisos apenas lograron 1 victoria contra Al Najma, situación que los convierte en un equipo con un balance irregular.

Aún así, los 'Molinos de Sudair' saben que deberán superar este duro momento, y tratar de sorprender en su visita al Al-Awwal Park con la finalidad de alejarse de la zona baja de la tabla.

Al Feiha cayó ante Al Taawoun por la Liga Profesional Saudí

¿Cuándo juega Al Nassr vs Al Feiha?

Según la programación oficial, Al Nassr vs Al Feiha se enfrentarán este sábado 1 de noviembre en el Estadio Al-Awwal Park, correspondiente a la jornada 7 de la Liga Profesional Saudí 2025.

Al Nassr recibirá a Al Feiha por la Liga Profesional Saudí

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Feiha?

Al Nassr vs Al Feiha serán protagonistas de un gran compromiso válido por la fecha 7 de la Liga Profesional Saudí 2025 a partir de las 12:30 horas locales de Perú o las 20:30 horas de Arabia Saudita. Conoce la guía de horarios en los demás países del mundo.

México: 11:30 horas

Perú: 12:30 horas

Ecuador: 12:30 horas

Colombia: 12:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

Bolivia: 13:30 horas

Chile: 13:30 horas

Paraguay: 14:30 horas

Uruguay: 14:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Brasil: 14:30 horas

Arabia Saudita: 20:30 horas

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Feiha EN VIVO?

La transmisión del duelo que afrontarán Al Nassr vs Al Feiha irá EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de Fox Sports y Thmanyah. Ademas, podrás revisar el resumen y los goles por Líbero.pe.

Al Nassr vs Al Feiha: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Al Nassr es favorito a quedarse con un triunfo sobre Al Feiha por la Liga Profesional Saudí 2025. Conoce cuáles son la principales cuotas de las casas de apuestas.

Casas de Apuestas Al Nassr Empate Al Feiha Betsson 1.16 7.10 12.50 Betano 1.17 8.25 20.00 Bet365 1.17 7.50 13.00 1XBET 1.13 6.60 14.20 Coolbet 1.17 7.75 15.00 Doradobet 1.17 7.00 13.00

Al Nassr vs Al Feiha: posibles alineaciones

Al Nassr: Bento, Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed, Kingsley Coman, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané, João Félix y Angelo Gabriel, Cristiano Ronaldo.

Bento, Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed, Kingsley Coman, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané, João Félix y Angelo Gabriel, Cristiano Ronaldo. Al Feiha: Orlando Mosquera, Ahmed Bamsaud, Mikel Villanueva, Smalling, Mohammed Al Baqawi, Jason, Benzia, Alfa Semedo y R. Enad, Fashion Sakala y Silvere Ganvoula.

Al Nassr: últimos 5 partidos

Al Nassr 1-2 Al Ittihad

Al Hazem 0-2 Al Nassr

FC Goa 1-2 Al Nassr

Al Nassr 5-1 Al Fateh

Zawra 0-2 Al Nassr

Al Feiha: últimos 5 partidos

Al Feiha 1-2 Al Taawon

Al Feiha 1-1 Al Ittihad

Al Najma 1-2 Al Feiha

Al Zulfi 1-0 Al Feiha

Al Feiha 0-0 Al Shabab

¿Dónde jugarán Al Nassr vs Al Feiha?

El mítico Estadio Al-Awwal Park, situado en Riad, Arabia Saudita albergará el partido entre Al Nassr vs Al Feiha por la Liga Saudí 2025. Este recinto deportivo tiene capacidad para recibir un aproximado de 25.000 hinchas.