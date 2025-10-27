Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por Copa del Rey de Campeones: horario, pronóstico y dónde ver

Momento de ir hasta el Estadio Al-Awwal Park para ser partícipes de un partido de antología entre Al Nassr vs Al Ittihad correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Dicho encuentro que tendrá como protagonista a Cristiano Ronaldo se jugará este martes 28 de octubre, asimismo quedó pactado para las 13:00 horas locales de Perú. La transmisión irá EN VIVO por la señal de JACO.

Antesala del partido Al Nassr vs Al Ittihad por la Copa del Rey de Campeones

Los 'Caballeros de Najd' saldrán al campo con toda la convicción de seguir por la senda del triunfo y buscar su pase a la siguiente etapa de la Copa del Rey de Arabia Saudita. Hace poco, el equipo del 'Bicho' logró imponerse por un marcador de 2-0 frente a Al Hazem por la Liga Saudí. Las anotaciones llegaron por intermedio de João Félix y el astro luso que está en racha goleadora.

Los dirigidos por el estratega Jorge Jesús viven un presente bastante sublime, y ahora llegan a esta trascendental cita como principales protagonistas ya que, su rival de turno apenas ha ganado uno de sus últimos 5 compromisos. Bajo ese escenario, Al Nassr dispone de varias armas para dar un nuevo golpe y alcanzar la victoria.

Cristiano Ronaldo buscará seguir onfire ante Al Ittihad/Foto: X

La estrella principal Cristiano Ronaldo consiguió los 950 goles y está a poco del récord de los 100 tantos en su exitosa trayectoria profesional. De esta manera, el ex Real Madrid se perfila como un referente en su equipo para tratar de dejar en el camino a su próximo oponente.

Por otro lado, Al Ittihad, que dirige hoy en día el portugués Sérgio Conceição atraviesa un panorama totalmente irregular puesto que, registra una dura derrota en condición de local 2-0 contra Al Hilal, resultado que los distancia del líder, Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita. Además, por si fuera poco 'Los Tigres' siguen sin mostrar una solvencia ni dinámica como equipo, principal factor para que sigan en mal momento.

Al Ittihad cayó ante Al Hilal por la Liga de Arabia Saudita/Foto: X

¿Cuándo juega Al Nassr vs Al Ittihad?

Según la programación oficial, Al Nassr se verá las caras contra Al Ittihad por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones este martes 28 de octubre en el Estadio Al-Awwal Park, ubicado en Riad, Arabia Saudita.

Al Nassr se enfrentará a Al Ittihad por la Copa del Rey de Campeones/Foto: X

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Ittihad?

Al Nassr y Al Ittihad serán protagonistas de un partidazo por la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita a partir de las 13:00 horas locales de Perú o las 21:00 horas de Arabia Saudita.

México: 12:00 horas

Perú: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Chile: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Arabia Saudita: 21:00 horas

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del encuentro, Al Nassr vs Al Ittihad por la señal en exclusiva de JACO en toda Arabia Saudita. Asimismo, puedes seguir todas las incidencias, goles y resumen por Líbero.pe.

Al Nassr vs Al Ittihad: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Al Nassr es favorito a ganar el partido frente a Al Ittihad, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

Casas de Apuestas Al Nassr Empate Al Ittihad Betsson 1.41 4.65 5.35 Betano 1.45 5.10 6.00 1XBET 1.43 4.70 5.92 Coolbet 1.40 4.72 6.50 Doradobet 1.47 4.75 5.75

Al Nassr vs Al Ittihad: alineaciones posibles

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi, Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez, Nawaf Al-Boushal, Mohamed Simakan, Marcelo Brozović, Abdullah Al-Khaibari, Ali Al-Hassan, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo.

Nawaf Al-Aqidi, Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez, Nawaf Al-Boushal, Mohamed Simakan, Marcelo Brozović, Abdullah Al-Khaibari, Ali Al-Hassan, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo. Al Ittihad: Predrag Rajković, Danilo Pereira, Ahmed Al Julaydan, Saad Al-Mousa, Mario Mitaj, N’Golo Kanté, Fabinho, Mahamadou Doumbia, Moussa Diaby, Karim Benzema, Ahmed Al-Ghamdi.

Al Nassr: últimos 5 partidos

Al Nassr 2-0 Al Hazem

Al Nassr 2-1 FC Goa

Al Nassr 5-1 Al Fateh

Zawra 0-2 Al Nassr

Al Itihad 0-2 Al Nassr

Al Ittihad: últimos 5 partidos

Al Ittihad 0-2 Al Hilal

Al Shorta 1-4 Al Ittihad

Al Fayha 1-1 Al Ittihad

Al Ittihad 0-1 Shabab Al-Ahli

Al Ittihad 0-2 Al Nassr

¿Dónde jugarán Al Nassr vs Al Ittihad?

El Estadio Al-Awwal Park, localizado en Riad, Arabia Saudita será el escenario principal para el duelo entre las escuadras de Al Nassr vs Al Ittihad por la Copa del Rey de Campeones. Aquel recinto deportivo cuenta con capacidad para recibir un aproximado de 25.000 asistentes.