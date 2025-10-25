- Hoy:
Cristiano Ronaldo llegó a los 950 goles y lo festejó a lo grande en victoria de Al-Nassr
Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia: alcanzó su gol número 950 con Al-Nassr y mantiene vivo su gran sueño de llegar a los 1000 goles en su carrera profesional.
Cristiano Ronaldo no deja de hacer historia. El astro portugués anotó su gol número 950 en su carrera profesional, demostrando que su hambre de gloria sigue intacta. El delantero del Al-Nassr continúa firme en la búsqueda de su gran objetivo: alcanzar los 1000 goles y seguir ampliando su leyenda en el fútbol mundial.
Cristiano Ronaldo anotó el gol 950 en su carrera profesional
A los 87 minutos del segundo tiempo, Cristiano Ronaldo aprovechó un gran ataque de su equipo, Al-Nassr, para marcar el 2-0 a favor sobre Al Hazem en la jornada 6 de la Saudi Professional League.
Video: Thmanyahsports
