Cristiano Ronaldo anotó golazo con Al Nassr y así reaccionó Speed desde la tribuna - VIDEO

Esta tarde el Al Nassr de Cristiano Ronaldo logró imponerse por 5 a 0 al Al Fatech por una nueva fecha de la Saudi Pro Ligue de la Primera División. Una vez más, el jugador português se robó todas las miradas por su impecable desempeño.

CR7 fue la figura del partido, puesto que gracias a esta nueva anotación logró sumar sus 949 goles durante toda su carrera deportiva. Sus más fieles hinchas no han dejado de celebrar, pero uno en particular se robó todas las miradas y es el famoso streamer estadounidense Speed, quien estuvo alentado al 'Bicho' desde la tribuna.

Tal como se pudo registrar en video, Speed estuvo en el estadio donde el Al Nassr se enfrentaba al Al Fatech y la reacción que tuvo al ver el 'galazo' de Cristiano Ronaldo sorprendió a más de uno. Y es que a su fiel estilo desenfrenado, el influencer quedó impactado por la hidalguía que mostró el 'Bicho' y literalmente quedó con la 'boca abierta'.

"What the f*ck", exclamó totalmente eufórico Speed, quien miraba atentamente cada movimiento de su ídolo favorito. Cabe señalar que esta no esa la primera vez que el streamer muestra su admiración por el jugador potugües. Es por ello que siempre se le puede ver en los partidos decisivos que tiene CR7 con su nuevo equipo el Al Nassr.

Por si no lo sabes, iShow Speed es un streamer estadounidense quien tiene 44.8 millones de seguidores en YouTube, lo que le ha permitido viajar por todo el mundo, visitando restaurantes, tiendas deportivas y recorrer los diferentes estadios del mundo. Speed vino hace poco al Perú y fue recibido por el propio Rafael López Aliaga, quien hasta ese entonces era alcalde de Lima.