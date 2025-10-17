Al Nassr vs Al Fateh EN VIVO por Liga de Arabia Saudita: Horarios y dónde ver a Cristiano Ronaldo

Hora ver el partido Al Nassr vs Al Fateh, que tiene a Cristiano Ronaldo como la principal atracción. El partido de este sábado 18 de octubre a disputarse en el Estadio Al Awwal Park por la fecha 5 de la Liga Saudí promete muchas emociones de principio a fin, por ello, conoce a continuación los detalles para que no te pierdas este compromiso.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Fateh?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Al Nassr vs Al Fateh, válido por la fecha 5 de la Liga Profesional Saudí:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 1.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Fateh EN VIVO?

Para poder ver el partido Al Nassr vs. Al Riyadh EN VIVO ONLINE GRATIS, por la tercera fecha de la Liga Profesional Saudí, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Brasil: ZappingClaro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play, BandSports

España: Movistar+, Movistar Plus+

Estados Unidos: fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One, Fox Soccer Plus

Previa del partido Al Nassr vs Al Fateh por la Liga Profesional Saudí

Al Nassr de Cristiano Ronaldo llega a este partido con un triunfo de 2-0 sobre Al-Zawraa Sport Club por la Copa Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y el mismo resultado frente a Al Ittihad FC por la Primera División de Arabia Saudita, por lo que espera continuar por el camino de la victoria y mantenerse en los primeros lugares del campeonato local.

Por su parte, Al Fateh viene de caer ante Al Qadisiya en la jornada anterior de la Liga Saudí. Ganar es de suma importancia para ellos, pues esperan ponerse en una mejor ubicación, conscientes de que al frente tendrán a un duro rival comandado por su estrella Cristiano Ronaldo.

¿Dónde juega Al Nassr vs Al Fateh?