¿A qué hora juega Liverpool vs Brentford y dónde ver transmisión de la Premier League?

Liverpool vs Brentford desde el Gtech Community Stadium. El partido de HOY sábado 25 de octubre es válido por la fecha 9 de la Premier League. Ambos equipos buscan una victoria para escalar posiciones, por ello, sigue a continuación todos los detalles para que no te pierdas la transmisión.

¿A qué hora juega Liverpool vs Brentford?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Liverpool vs Brentford por la novena jornada de la Premier League:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs Brentford EN VIVO y EN DIRECTO?

Para poder ver el partido Liverpool vs Brentford EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 9 de la Premier League, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina. Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium, ESPN Colombia

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Estados Unidos: fuboTV, nbcsports.com, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, UNIVERSO, TeleXitos, SiriusXM FC

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

¿Cómo llegan Liverpool vs Brentford?

Liverpool necesita darle vuelta a la situación de sus derrotas en la Premier League y deberá hacerlo ante un duro rival que suele complicar las cosas de local a los clubes favoritos. Con tres caídas consecutivas, los ‘Reds’ buscan el triunfo que les permita acomodarse mejor en la tabla de posiciones.

Por su parte, Brentford viene de vencer a West Ham la jornada anterior, por ello, intentará seguir por el camino del triunfo frente a un duro equipo que lucha en la parte superior de la tabla. De esta manera, el encuentro en el Gtech Community Stadium promete tener muchas emociones durante los 90 minutos.