¿A qué hora juega Manchester United vs Brighton y dónde ver transmisión de la Premier League?
Hora y canal confirmado del partido de Manchester United vs Brighton, este sábado 25 de octubre válido a la fecha 9 de la Premier League.
No vale perder. Continúa la emoción de la Premier League y Manchester United se medirá ante el Brighton el sábado 25 de octubre. El partido está programado para que se inicie a partir de las 11:30 hora peruana. ¿Qué canal lo pasa y dónde ver en vivo cotejo que se disputará en Old Traffod?
¿Cuándo y a qué hora juega Manchester United vs Brighton?
El sábado 25 de octubre juegan el Man Utd vs Brighton en el mítico estadio Old Trafford a partir de las 10:30 a. m. hora peruana. Aquí te dejamos los principales horarios en el mundo:
- Perú, Ecuador y Colombia: 11:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 12:30 horas
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:30 horas
- México: 10:30 horas
- Estados Unidos: 12:30 horas (Miami y Nueva York) y 09:30 horas (Los Ángeles)
- Reino Unido: 17:30 horas
- España: 18:30 horas
¿Dónde ver partido Manchester United vs Brighton EN VIVO?
El partido del United no será transmitido por TV y solo podrás verlo mediante su aplicativo de streaming: Disney Plus.
- Perú: Disney Plus
- Argentina: Disney Plus
- Bolivia: Disney Plus
- Colombia: Disney Plus
- Ecuador: Disney Plus
- Paraguay: Disney Plus
- Uruguay: Disney Plus
- Venezuela: Disney Plus
- Brasil: Claro TV+, Disney Plus, Sky+, Vivo Play y Zapping
- México: Max, TNT Go, Prime Video y TNT Sports.
- Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, UNIVERSO.
- España: DAZN y Prime Video
Manchester United vs Brighton: apuestas
|APUESTAS
|MAN UNITED
|X
|BRIGHTON
|BETSSON
|2.02
|3.90
|3.40
|BETANO
|2.05
|3.85
|3.60
|DORADOBET
|1.96
|4.00
|3.50
¿Cómo viene Manchester United vs Brighton?
Los 'Diablos Rojos', que son dirigidos por el técnico portugués Rubén Amorin, vienen de un importante triunfo sobre Liverpool y con ello escaló hasta el noveno puesto al sumar 13 puntos. Mientras tanto, el Brighton atraviesa una situación similar, pues apenas están un escalón más abajo.
El United busca su tercer triunfo consecutivo para intentar acercarse a los primeros lugares, que por ahora los separa 6 puntos. Como se sabe, el Arsenal es único líder con 16 unidades, seguido por Manchester City con 16 y Liverpool con 15.
