¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Ittihad con Cristiano Ronaldo y dónde ver la Copa del Rey de Campeones?
Con Cristiano Ronaldo, juegan Al Nassr vs Al Ittihad, desde el estadio Al -Awwal Park, por los octavos de la Copa del Rey de Campeones. Repasa horarios y guía de canales.
Cristiano Ronaldo entra nuevamente en acción. Al Nassr se mide ante Al Ittihad por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, este martes 28 de octubre, en el estadio Al -Awwal Park, de Riad. Repasa horarios y dónde ver este partidazo de dos equipos plagado de estrellas.
¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Ittihad?
Repasa los horarios del encuentro de Cristiano Ronaldo, de acuerdo a tu ubicación geográfica:
- Perú, Ecuador y Colombia: 13:00
- Bolivia y Venezuela: 14:00
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 15:00
- México: 12:00
- Estados Unidos: 14:00 (Miami y Nueva York) y 11:00 (Los Ángeles)
- España: 19:00
¿Dónde ver Al Nassr vs Al Ittihad?
El partido en Sudamérica solo será transmitido en Brasil a través del Canal GOAT, mientras que en España será transmitido por Movistar Liga de Campeones y Movistar+.
Al Nassr vs Al Ittihad: previa del partido
El elenco de Cristiano Ronaldo viene en racha tras haber ganado sus nueve partidos anteriores -contando todas las competiciones- por lo que apunta a prolongar su racha y avanzar en la Copa del Rey de Campeones.
Además del 'Bicho', los 'canarios' cuentan con varias figuras como Joao Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman, quienes han aportado para que su club sea casi imbatible.
Al Nassr viene en racha en la presente temporada.
Del otro lado hay importantes elementos como Fabinho N'Golo Kanté y especialmente Karim Benzema, quien fue figura del Real Madrid. ¿Podrá superar a CR7 y compañía?
