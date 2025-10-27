0
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, martes 28 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Agenda de partidos de hoy en vivo que se disputarán este martes 28 de octubre. Tenemos Serie A, Copa Alemania, Copa del Rey y semifinales de la Sudamericana.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 28 de octubre
Programación de partidos en vivo para este martes 28 de octubre | FOTO: LIBERO
El fútbol internacional no se detiene. Este martes 28 de octubre tenemos una gran programación como es la Copa del Rey y Copa Alemania. Además, en Sudamérica se jugará la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle. Mira los horarios completos y dónde ver los partidos en vivo.

Partidos de hoy Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Lecce vs NapoliESPN, Disney+
14:45Atalanta vs MilanESPN, Disney+

Partidos de hoy League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Grimsby Town vs BrentfordDisney+
14:45Wycombe Wanderers vs FulhamDisney+
15:00Wrexham vs Cardiff CityDisney+

Partidos de hoy DFB Pokal

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Wolfsburg vs Holstein Kiel
12:30Eintracht Frankfurt vs Borussia DortmundZapping, Disney+
12:30Heidenheim vs Hamburger SVDisney+
12:30Hertha BSC vs Elversberg
14:45St. Pauli vs Hoffenheim
14:45Augsburg vs Bochum
14:45Borussia M'gladbach vs Karlsruher SCDisney+
14:45Energie Cottbus vs RB LeipzigDisney+

Partidos de hoy Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Atlético Tordesillas vs Burgos
13:00Constància vs Girona
13:00Ourense CF vs Real Oviedo
13:30Langreo vs Racing Ferrol
13:30SD Logroñés vs Racing Santander
13:30UCAM Murcia vs Cádiz
14:00CD Guadalajara vs Cacereño
14:00Inter De Valdemoro vs GetafeDisney+, Movistar+
14:00Maracena vs ValenciaDisney+, Movistar+, M+ LALIGA TV 2
14:00Rayo Majadahonda vs Talavera CF
14:00San Fernando CD vs Albacete
14:00Tropezón vs Cultural Leonesa
14:00Roda vs Granada
14:30Utebo vs HuescaAragón TV
14:30RSD Alcalá vs Tenerife
15:00Extremadura 1924 vs Las Palmas
15:00Negreira vs Real SociedadMovistar+
15:00Toledo vs SevillaDisney+, RTVE Play

Partidos de hoy Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Rionegro Águilas vs EnvigadoRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
18:10Deportivo Cali vs AlianzaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Atlético Mineiro vs Independiente del ValleESPN Colombia, Disney+

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Motagua vs CartaginésDisney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
17:45Charlotte vs New York CityMLS Season Pass

Partidos de hoy en Nations League Femenina

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Chile vs BoliviaDIRECTV Sports, Chilevision
16:00Uruguay vs ArgentinaDIRECTV Sports
18:00Ecuador vs ColombiaCaracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports
18:00Paraguay vs VenezuelaTeleven, Fox Soccer Plus, fuboTV

Partidos de hoy Copa de Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Aurora vs GuabiráFutbol Canal
19:00Blooming vs Always ReadyFutbol Canal

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

