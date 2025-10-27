Partidos de hoy EN VIVO, martes 28 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

El fútbol internacional no se detiene. Este martes 28 de octubre tenemos una gran programación como es la Copa del Rey y Copa Alemania. Además, en Sudamérica se jugará la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle. Mira los horarios completos y dónde ver los partidos en vivo.

Partidos de hoy Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 12:30 Lecce vs Napoli ESPN, Disney+ 14:45 Atalanta vs Milan ESPN, Disney+

Partidos de hoy League Cup

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Grimsby Town vs Brentford Disney+ 14:45 Wycombe Wanderers vs Fulham Disney+ 15:00 Wrexham vs Cardiff City Disney+

Partidos de hoy DFB Pokal

HORARIO PARTIDOS TV 12:30 Wolfsburg vs Holstein Kiel 12:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Zapping, Disney+ 12:30 Heidenheim vs Hamburger SV Disney+ 12:30 Hertha BSC vs Elversberg 14:45 St. Pauli vs Hoffenheim 14:45 Augsburg vs Bochum 14:45 Borussia M'gladbach vs Karlsruher SC Disney+ 14:45 Energie Cottbus vs RB Leipzig Disney+

Partidos de hoy Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Atlético Tordesillas vs Burgos 13:00 Constància vs Girona 13:00 Ourense CF vs Real Oviedo 13:30 Langreo vs Racing Ferrol 13:30 SD Logroñés vs Racing Santander 13:30 UCAM Murcia vs Cádiz 14:00 CD Guadalajara vs Cacereño 14:00 Inter De Valdemoro vs Getafe Disney+, Movistar+ 14:00 Maracena vs Valencia Disney+, Movistar+, M+ LALIGA TV 2 14:00 Rayo Majadahonda vs Talavera CF 14:00 San Fernando CD vs Albacete 14:00 Tropezón vs Cultural Leonesa 14:00 Roda vs Granada 14:30 Utebo vs Huesca Aragón TV 14:30 RSD Alcalá vs Tenerife 15:00 Extremadura 1924 vs Las Palmas 15:00 Negreira vs Real Sociedad Movistar+ 15:00 Toledo vs Sevilla Disney+, RTVE Play

Partidos de hoy Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Rionegro Águilas vs Envigado RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol 18:10 Deportivo Cali vs Alianza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Atlético Mineiro vs Independiente del Valle ESPN Colombia, Disney+

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 21:00 Motagua vs Cartaginés Disney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIO PARTIDOS TV 17:45 Charlotte vs New York City MLS Season Pass

Partidos de hoy en Nations League Femenina

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Chile vs Bolivia DIRECTV Sports, Chilevision 16:00 Uruguay vs Argentina DIRECTV Sports 18:00 Ecuador vs Colombia Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports 18:00 Paraguay vs Venezuela Televen, Fox Soccer Plus, fuboTV

Partidos de hoy Copa de Bolivia

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Aurora vs Guabirá Futbol Canal 19:00 Blooming vs Always Ready Futbol Canal

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.