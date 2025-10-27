- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 28 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis
Agenda de partidos de hoy en vivo que se disputarán este martes 28 de octubre. Tenemos Serie A, Copa Alemania, Copa del Rey y semifinales de la Sudamericana.
El fútbol internacional no se detiene. Este martes 28 de octubre tenemos una gran programación como es la Copa del Rey y Copa Alemania. Además, en Sudamérica se jugará la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle. Mira los horarios completos y dónde ver los partidos en vivo.
Partidos de hoy Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Lecce vs Napoli
|ESPN, Disney+
|14:45
|Atalanta vs Milan
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Grimsby Town vs Brentford
|Disney+
|14:45
|Wycombe Wanderers vs Fulham
|Disney+
|15:00
|Wrexham vs Cardiff City
|Disney+
Partidos de hoy DFB Pokal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Wolfsburg vs Holstein Kiel
|12:30
|Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund
|Zapping, Disney+
|12:30
|Heidenheim vs Hamburger SV
|Disney+
|12:30
|Hertha BSC vs Elversberg
|14:45
|St. Pauli vs Hoffenheim
|14:45
|Augsburg vs Bochum
|14:45
|Borussia M'gladbach vs Karlsruher SC
|Disney+
|14:45
|Energie Cottbus vs RB Leipzig
|Disney+
Partidos de hoy Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Atlético Tordesillas vs Burgos
|13:00
|Constància vs Girona
|13:00
|Ourense CF vs Real Oviedo
|13:30
|Langreo vs Racing Ferrol
|13:30
|SD Logroñés vs Racing Santander
|13:30
|UCAM Murcia vs Cádiz
|14:00
|CD Guadalajara vs Cacereño
|14:00
|Inter De Valdemoro vs Getafe
|Disney+, Movistar+
|14:00
|Maracena vs Valencia
|Disney+, Movistar+, M+ LALIGA TV 2
|14:00
|Rayo Majadahonda vs Talavera CF
|14:00
|San Fernando CD vs Albacete
|14:00
|Tropezón vs Cultural Leonesa
|14:00
|Roda vs Granada
|14:30
|Utebo vs Huesca
|Aragón TV
|14:30
|RSD Alcalá vs Tenerife
|15:00
|Extremadura 1924 vs Las Palmas
|15:00
|Negreira vs Real Sociedad
|Movistar+
|15:00
|Toledo vs Sevilla
|Disney+, RTVE Play
Partidos de hoy Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Rionegro Águilas vs Envigado
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|18:10
|Deportivo Cali vs Alianza
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Atlético Mineiro vs Independiente del Valle
|ESPN Colombia, Disney+
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Motagua vs Cartaginés
|Disney+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:45
|Charlotte vs New York City
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Nations League Femenina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Chile vs Bolivia
|DIRECTV Sports, Chilevision
|16:00
|Uruguay vs Argentina
|DIRECTV Sports
|18:00
|Ecuador vs Colombia
|Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports
|18:00
|Paraguay vs Venezuela
|Televen, Fox Soccer Plus, fuboTV
Partidos de hoy Copa de Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Aurora vs Guabirá
|Futbol Canal
|19:00
|Blooming vs Always Ready
|Futbol Canal
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
