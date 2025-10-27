- Hoy:
Atlético Mineiro vs Independiente del Valle EN VIVO por semifinal de la Sudamericana: hora y canal
Atlético Mineiro se medirá contra Independiente del Valle por la semifinal de la Copa Sudamericana en el Arena MRV. Horarios y guía de canales para ver el partido.
Atlético Mineiro juega contra Independiente del Valle por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana en el Arena MRV. Este partido, que se realizará el martes 28 de octubre, iniciará a las 19:30 horas (de Perú y Colombia) y será transmitido EN VIVO por ESPN y DSports.
A un paso de la gloria. En la ida, el partido quedó empatado 1-1. Independiente del Valle mostró un juego agresivo, con orden táctico. Se saben adaptar a las circunstancias del compromiso.
Mateo Carabajal cumplió su suspensión y volverá al once, haciendo dupla con Richard Schunke. Una grata noticia que es celebrado por el entrenador de IDV, Javier Rabanal.
Atlético Mineiro igualó con Independiente del Valle en la ida por la Copa Sudamericana
Este fin de semana, el conjunto ecuatoriano no tuvieron acción por la Liga Ecuabet. El duelo que estaba previsto contra LDU de Quito fue postergado porque ambos conjuntos tienen participación en el ámbito internacional.
Atlético Mineiro, por su parte, no atraviesa un buen momento en el Brasileirao. Están en el puesto 13 con 36 puntos, a 26 unidades del líder del campeonato Palmeiras.
¿A qué hora juega Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle?
|Países
|Horarios
|México
|6:30 p.m.
|Ecuador, Perú y Colombia
|7:30 p.m.
|Chile y Venezuela
|8:30 p.m.
|Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay
|9:30 p.m.
¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle?
La transmisión del partido entre Atlético Mineiro contra Independiente del Valle EN VIVO y EN DIRECTO por las semifinales de la Copa Sudamericana vía ESPN y Disney Plus. En Brasil el compromiso va por Zapping y Claro TV.
Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: Apuestas
|Atlético Mineiro
|Empate
|IDV
|Betsson
|1.65
|3.45
|5.40
|Betano
|1.67
|3.65
|6.50
|Bet365
|1.62
|3.80
|5.00
|1xBet
|1.65
|3.60
|5.46
|CoolBet
|1.63
|3.55
|6.35
|DoradoBet
|1.64
|3.80
|5.66
Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: Apuestas
Atlético Mineiro: Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino; Bernard y Rony.
Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Felipe Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar; Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.
