¿A qué hora juega Racing vs. Flamengo y qué canal transmite el partido de la Libertadores?

La final de la Copa Libertadores es un sueño para todo el mundo de Racing; sin embargo, enfrente tienen a un duro rival como lo es el Flamengo de Brasil. La llave está más que accesible para los argentinos y es que el equipo brasileño solamente tiene una ventaja de un gol. Conoce en qué canal y a qué hora puedes seguir el partido EN VIVO.

PUEDES VER: Derrota de Sporting Cristal puede complicar clasificación de Alianza Lima a la Copa Libertadores

Una vez más, la Copa Libertadores nos regalará una noche de ensueño donde Argentina y Brasil se vuelven a ver las caras. Esta vez, los protagonistas son Racing Club y Flamengo. Un gol de los dirigidos por Gustavo Costas podrá igualar la serie.

¿Qué canal transmite el partido de Racing vs Flamengo?

El partido entre Racing vs Flamengo se podrá seguir en toda Latinoamérica por la señal de ESPN Premium o también a través de la plataforma digital de Disney+. A continuación, revisa la programación según el país donde te encuentres.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Telefe Argentina, Fox Sports Argentina, ESPN Premium Argentina

Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Paramount+, Sky+, Globo

Chile; Chilevision, TyC Sports Internacional

Colombia: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

Ecuador: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

México: Disney+ Premium Mexico, ESPN2 Mexico

Perú: TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

España: Movistar+, LaLiga+ Spain, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

¿A qué hora juegan Racing vs Flamengo?

El partido de Racing vs. Flamengo se juega este miércoles 29 de octubre desde las 7:30 p.m. en Perú. A continuación, conoce el horario en otros países.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9:30 p.m.

Bolivia, Venezuela: 8:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

España: 2:30 a.m.

Antesala del partido entre Racing vs Flamengo

Racing Club llega con una motivación extra al partido contra Flamengo y es que la diferencia es solamente de un gol y la localía en Argentina podría favorecerlo. Asimismo, Gustavo Costas invitó a toda la hinchada a ser parte de este partido y alentar a los jugadores desde las tribunas. El último partido que disputaron los argentinos fue precisamente ante Flamengo, por lo que vienen mentalizados en sacar el partido adelante.

Por otra parte, la realidad de Flamengo es otra y es que el equipo de Filipe Luís viene de sufrir una inesperada derrota ante Fortaleza como visitante y de esta manera perdió el primer lugar ante Palmeiras por la diferencia de un punto. A pesar de la derrota, el DT señaló que voltearon la página y ahora están enfocados en sellar su clasificación a la final de la Copa Libertadores en suelo argentino.