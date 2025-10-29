¿Se cortará la racha? La última vez que la final de Copa Libertadores no tuvo a brasileños

Semana clave de Copa Libertadores para definir a los clasificados a la Final Única que se jugará en Lima este 2025. Los clubes en competencia son Racing, Flamengo, Palmeiras y Liga de Quito; en el que solo dos podrán estar presentes en el Estadio Monumental de Perú. Bajo este panorama, hay probabilidades de que ningún equipo brasileño acceda a esta instancia final, por lo que recordamos la vez que se dio este hecho inédito.

Se sabe que Brasil tiene muchos pasos por delante que los demás equipos de Sudamérica, pero la Copa Libertadores ha demostrado que en 90 minutos todo puede ocurrir. Es por ello, que la edición 2025 puede presentar una final sin clubes brasileños, sabiendo que las llaves a definir están sumamente tensas en el último tramo.

La última final de Copa Libertadores sin brasileños

Para ello, nos tenemos que remontar a la edición 2018 de la Copa Libertadores que la disputaron River Plate y Boca Juniors. El clásico de Sudamérica paralizó a millones de aficionados y quizá fue un preámbulo indirecto que conllevaría a que desde esa temporada en adelante siempre se hagan presente los brasileños.

(VIDEO: FOX SPORTS)

Este partido candente tuvo muchas complicaciones en su duelo de ida, ya que malas acciones de los hinchas conllevaron a que el duelo definitivo no se juegue en nuestro continente, sino en el Estadio Bernabéu de Real Madrid, España. River Plate se hizo con el trofeo internacional, siendo el último en obtener en lo que va de su historia.

El partido de ida quedó 2-2 en La Bombonera, mientras que la vuelta jugado en el Bernabéu fue un 3-1 a favor de los 'millonarios'. Un momento especial para los aficionados de River, quienes pudieron imponerse ante su clásico rival de toda la vida.

Últimas 10 finales de la Copa Libertadores

Atlético Mineiro 1-3 Botafogo (2024)

Boca Juniors 1-2 Fluminense (2023)

Flamengo 1-0 Athletico Paranaense (2022)

Palmeiras 2-1 Flamengo (2021)

Palmeiras 1-0 Santos (2020)

Flamengo 2-1 River Plate (2019)

River Plate 5-3 Boca Juniors (2018)

Lanús 1-3 Gremio (2017)

Atlético Nacional 2-1 Independiente del Valle (2016)

River Plate 3-0 Tigre UANL (2015)

¿Final de Copa Libertadores 2025 se jugará sin brasileños?

Todo dependerá de cómo se cierren las llaves de Racing vs Flamengo y Palmeiras vs LDU de Quito. En el primer caso, el 'Mengao' tiene la ventaja de 1-0 sobre la 'Academia', pero la ventaja es mínima que todo puede pasar en el Cilindro de Avellaneda. Por su parte, el 'Verdao' cayó en la altura por 3-0, lo que complica sus aspiraciones de darle vuelta al marcador en el Allianz Parque.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025?

La Final Única de Copa Libertadores 2025 se jugará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. Se falta definir a los rivales, pero el recinto deportivo ya viene quedando todo listo para recibir a los protagonistas.

Palmarés de la Copa Libertadores

Así va el palmarés de la Copa Libertadores en toda su historia: