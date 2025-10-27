¡Último minuto! Club campeón fue oficialmente sancionado por FIFA y no podrá contratar futbolistas

0
Boca vs Barracas por Liga Profesional
Se confirmó que un histórico club acaba de recibir una fuerte sanción de la FIFA y ahora quedó inhabilitado de poder fichar jugadores en el próximo mercado de pases.

Club campeón recibió fuerte sanción de la FIFA y no podrá incorporar jugadores
Club campeón recibió fuerte sanción de la FIFA y no podrá incorporar jugadores | FIFA
La FIFA acaba de sorprender en el plano internacional ya que el último 24 de octubre se conoció que un histórico club recibió una dura sanción y con ello quedó prohibido de poder contratar futbolistas de cara al próximo mercado de pases. ¿Qué pasó?

FIFA sancionó a histórico club con la prohibición de contratar jugadores

La información la brindó el reconocido periodista César Luis Merlo, quien a través de sus redes sociales indicó que San Lorenzo de Argentina vive un presente bastante complicado a nivel institucional después de haber sido castigado con un total de 11 prohibiciones de fichajes.

San Lorenzo

San Lorenzo fue sancionado por FIFA/Foto: X

En el portal oficial de la FIFA pudo observarse que el 'Ciclón', acaba de sumar 5 sanciones, de las 6 que tenía anteriormente debido a deudas por derecho de formación y en un tiempo indefinido. Todo eso acontece, mientras el club de Boedo pasa por un desorden financiero esta campaña.

San Lorenzo

FIFA sancionó oficialmente a San Lorenzo con la contratación de futbolistas

Al respecto, el medio TyC Sports precisó que dicho castigo también corresponde al caso del futbolista Rafa Pérez, así como por el mecanismo de solidaridad con el delantero Diego Herazo, quien firmó por el elenco 'Azulgrana' tras su paso por Deportes Tolima de Colombia en la temporada 2024.

San Lorenzo se convierte en el segundo equipo con más sanciones en Sudamérica

Un dato no menor es que, San Lorenzo ahora es la segunda escuadra con más sanciones en el continente sudamericano. La institución que lo supera es San José de Bolivia, elenco que fue duramente castigado en 2021 por incumplimiento de pago y demandas de jugadores.

