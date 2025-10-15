A falta de una fecha FIFA: así quedan los bombos para el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 está próximo a llevarse a cabo por los organizadores de la FIFA. Es por ello, que las selecciones involucradas comienzan a darle importancia al ranking FIFA, el cual irá definiendo los bombos de este evento que paralizará a los cinco continentes. Ante esto, te mostramos el panorama actual para el gusto de los aficionados.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Teniendo en cuenta que puede haber modificaciones por la fecha FIFA del mes de noviembre, así van quedando los bombos para el sorteo del Mundial 2026. Recordemos, que en cada bolillero se encuentran 12 selecciones de acuerdo al ranking FIFA, así como los anfitriones del torneo.

Dado que esta edición del certamen FIFA contará con 48 selecciones, ahora el formato indica que en cada bombo habrán 12 selecciones en el que tres son ocupados por los anfitriones del torneo como Canadá, Estados Unidos y México.

BOMBO 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Alemania. BOMBO 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria. BOMBO 3 : Australia, Noruega, Egipto, Argelia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Sudáfrica, Arabia Saudita, Honduras.

: Australia, Noruega, Egipto, Argelia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Sudáfrica, Arabia Saudita, Honduras. BOMBO 4: Jordania, Jamaica, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Surinam, Repechaje UEFA 1, Repechaje UEFA 2, Repechaje UEFA 3, Repechaje UEFA 4, Repechaje 1, Repechaje 2.

Bombos parciales para el sorteo del Mundial 2026. Foto: Jaime Macias.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 que se jugará en Norteamérica se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre del 2025. La sede para este evento será en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 tiene como fecha pactada el próximo 11 de junio del 2026, mientras que la gran final se disputará el 19 de julio del año en mención. Los países anfitriones son Canadá, México y Estados Unidos.