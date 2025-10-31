Real Madrid vs Valencia EN VIVO por DIRECTV: a qué hora juega, pronóstico y donde ver LaLiga

Real Madrid vs Valencia se medirán este sábado 1 de noviembre EN VIVO por la fecha 11 de LaLiga EA Sports 2025/26 en el Estadio Santiago Bernabéu. Este partido enfrentará a dos grandes rivalidades y será vital para las aspiraciones de ambos equipos en la temporada. Este cotejo iniciará a las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports para toda Latinoamérica.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia?

En esta nota, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas ningún detalle del partido entre Real Madrid vs Valencia correspondiente por la fecha 11 de LaLiga EA Sports 2025/26:

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:00 p.m.

México y Centroamérica: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia EN VIVO?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs Valencia será transmitido mediante la señal EN VIVO de DIRECTV Sports, para toda Latinoamérica. Asimismo, para quienes deseen verlo ONLINE, estará disponible vía streaming en la plataforma de DGO.

Previa del partido Real Madrid vs Valencia por LaLiga EA Sports

Real Madrid llega sumamente motivado a este partido luego del vital triunfo por 2-1 ante Barcelona en el clásico español. Un resultado que les permitió ampliar su ventaja en el liderato de la tabla de posiciones.

Real Madrid busca ampliar su diferencia en el liderato de la tabla.

Bajo el mando del DT Xabi Alonso, los 'Reyes de Europa' se mentalizan en poder seguir sumando victorias y ampliar su racha de 5 triunfos consecutivos. Por ello, ponen sus esperanzas en Kylian Mbappé, su máximo artillero con 11 goles.

Por su parte, Valencia llega con la necesidad de dar el golpe y vencer al líder del campeonato. El cuadro de la visita no atraviesa su mejor momento en el torneo, luego no haber podido ganar en sus últimos 5 partidos (2 empates y 3 derrotas).

Valencia busca una victoria para salir de la zona de descenso.

El cuadro dirigido por Carlos Corberán marchan en la casilla 18 y se ubican en la zona roja. Por lo que, de no obtener un buen resultado, se comprometerá seriamente con el descenso. Para ello, ponen sus esperanzas en el delantero Hugo Duro, quien le ha marcado al Real Madrid en las últimos 4 partidos que se han enfrentado.

Real Madrid vs Valencia: canales de transmisión

A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Real Madrid vs Valencia para que puedas seguir el partido EN VIVO ONLINE GRATIS en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador: DIRECTV Sports y DGO.

Bolivia: Tigo Sports.

Brasil: Disney Plus.

Perú, Colombia, Chile y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO.

México: Sky+

Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV.

España: Movistar+, DAZN y Amazon Prime Video.

Real Madrid vs Valencia: posibles alineaciones

Posible alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelian Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Posible alineación de Valencia: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, César Tarrega, José Copete, José Gayá; Luis Rioja, Javi Guerra, Baptiste Santamaría, Diego López; Hugo Duro y Dani Raba.

Real Madrid vs Valencia: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, el Real Madrid es considerado como el amplio favorito para poder quedarse con la victoria ante Valencia. A continuación, te dejamos la cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.

Apuestas Real Madrid Empate Valencia Betsson 1.16 7.80 16.50 Betano 1.20 7.90 15.50 Bet365 1.17 7.50 15.00 1xBet 1.21 8.00 16.00

Real Madrid vs Valencia: últimos enfrentamientos

05/04/2025: Real Madrid 1-2 Valencia

03/01/2025 Valencia 1-2 Real Madrid

02/03/2024: Valencia 2-2 Real Madrid

11/11/2023: Real Madrid 5-1 Valencia

21/05/2023: Valencia 1-0 Real Madrid

¿Dónde juegan Real Madrid vs Valencia?

El partido entre Real Madrid vs Valencia se disputará en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, uno de los más importantes e imponentes del mundo. Este recinto cuenta con una capacidad de 84 mil espectadores.