Tabla de posiciones LaLiga española: clasificación con los resultados de hoy de la fecha 11
Se disputa la fecha 11 de LaLiga de España y aquí te dejamos todos los resultados junto a la tabla de posiciones liderada por Real Madrid.
LaLiga de España no se detiene y este sábado Atlético Madrid goleó 3-0 al Sevilla. En tanto, el Real Madrid defiende la punta contra el Valencia, que busca salir de los últimos lugares. Mientras tanto, Barcelona se medirá contra Elche este domingo. Para ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones y todos los resultados de la fecha 11 del torneo español.
Partidos LaLiga: programación y resultados
- Getafe 2-1 Girona - final
- Villarreal 4-0 Rayo Vallecano - final
- Atlético Madrid 3-0 Sevilla - final
- 12:30 p. m. Real Sociedad vs Athletic Club - sábado
- 3:00 p. m. Real Madrid vs Valencia - sábado
- 8:00 a. m. Levante vs Celta de Vigo - domingo
- 10:15 a . m. Alavés vs Espanyol - domingo
- 12:30 p. m. Barcelona vs Elche - domingo
- 3:00 p. m. Real Betis vs Mallorca - domingo
- 3:00 p. m. Real Oviedo vs Osasuna - domingo
Tabla de posiciones de LaLiga
|EQUIPOS
|PJ
|PUNTOS
|Real Madrid
|10
|27
|Villarreal
|11
|23
|Barcelona
|10
|22
|Atlético Madrid
|11
|22
|Espanyol
|10
|18
|Getafe
|11
|17
|Real Betis
|10
|16
|Elche
|10
|14
|Athletic Club
|10
|14
|Rayo Vallecano
|11
|14
|Sevilla
|11
|13
|Alavés
|10
|12
|Celta de Vigo
|10
|10
|Osasuna
|10
|10
|Levante
|10
|9
|Mallorca
|10
|9
|Real Sociedad
|10
|9
|Valencia
|10
|9
|Real Oviedo
|10
|7
|Girona
|11
|7
