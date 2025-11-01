Tabla de posiciones LaLiga española: clasificación con los resultados de hoy de la fecha 11

LaLiga de España no se detiene y este sábado Atlético Madrid goleó 3-0 al Sevilla. En tanto, el Real Madrid defiende la punta contra el Valencia, que busca salir de los últimos lugares. Mientras tanto, Barcelona se medirá contra Elche este domingo. Para ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones y todos los resultados de la fecha 11 del torneo español.

Partidos LaLiga: programación y resultados

Getafe 2-1 Girona - final

Villarreal 4-0 Rayo Vallecano - final

Atlético Madrid 3-0 Sevilla - final

12:30 p. m. Real Sociedad vs Athletic Club - sábado

3:00 p. m. Real Madrid vs Valencia - sábado

8:00 a. m. Levante vs Celta de Vigo - domingo

10:15 a . m. Alavés vs Espanyol - domingo

12:30 p. m. Barcelona vs Elche - domingo

3:00 p. m. Real Betis vs Mallorca - domingo

3:00 p. m. Real Oviedo vs Osasuna - domingo

Tabla de posiciones de LaLiga