0
EN DIRECTO
Al Nassr vs Al Feiha EN VIVO con Cristiano Ronaldo
EN VIVO
Real Madrid vs Valencia hoy EN DIRECTO en el Bernabéu

Tabla de posiciones LaLiga española: clasificación con los resultados de hoy de la fecha 11

Se disputa la fecha 11 de LaLiga de España y aquí te dejamos todos los resultados junto a la tabla de posiciones liderada por Real Madrid.

Sandra Morales
Partidos y tabla de posicones de LaLiga de España
Partidos y tabla de posicones de LaLiga de España | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

LaLiga de España no se detiene y este sábado Atlético Madrid goleó 3-0 al Sevilla. En tanto, el Real Madrid defiende la punta contra el Valencia, que busca salir de los últimos lugares. Mientras tanto, Barcelona se medirá contra Elche este domingo. Para ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones y todos los resultados de la fecha 11 del torneo español.

Así va la Tabla Anual 2025 de la Liga Argentina.

PUEDES VER: Tabla Anual Liga Argentina 2025: así va la clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana

Partidos LaLiga: programación y resultados

  • Getafe 2-1 Girona - final
  • Villarreal 4-0 Rayo Vallecano - final
  • Atlético Madrid 3-0 Sevilla - final
  • 12:30 p. m. Real Sociedad vs Athletic Club - sábado
  • 3:00 p. m. Real Madrid vs Valencia - sábado
  • 8:00 a. m. Levante vs Celta de Vigo - domingo
  • 10:15 a . m. Alavés vs Espanyol - domingo
  • 12:30 p. m. Barcelona vs Elche - domingo
  • 3:00 p. m. Real Betis vs Mallorca - domingo
  • 3:00 p. m. Real Oviedo vs Osasuna - domingo

Tabla de posiciones de LaLiga

EQUIPOSPJPUNTOS
Real Madrid1027
Villarreal1123
Barcelona1022
Atlético Madrid1122
Espanyol1018
Getafe1117
Real Betis1016
Elche1014
Athletic Club1014
Rayo Vallecano1114
Sevilla1113
Alavés1012
Celta de Vigo1010
Osasuna1010
Levante109
Mallorca109
Real Sociedad109
Valencia109
Real Oviedo107
Girona117

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora está a un paso de ganar la Sudamericana

  2. Al Nassr vs Al Feiha EN VIVO con Cristiano Ronaldo: ver transmisión online y gratis del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano