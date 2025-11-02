Partidos de hoy, lunes 3 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

0
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 3 de noviembre. Tenemos acción en LaLiga, Premier League, Serie A y Mundial Sub-17.

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 3 de noviembre.
Las acciones no se detienen este lunes 3 de noviembre. A continuación, te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY. Hay fútbol en las principales ligas del mundo y se juega una nueva jornada del Mundial Sub 17.

Tabla de posiciones de la Liga Boliviana de la fecha 24

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
15:00Real Oviedo vs. OsasunaBet365, DSports y DGO

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
15:00Sunderland vs. EvertonESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
12:30Sassuolo vs. GenoaDisney Plus
14:45Lazio vs CagliariESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
7:30Costa Rica vs Emiratos Árabes UnidosDirecTV Sports
7:30Sudáfrica vs BoliviaDirecTV Sports
8:00Senegal vs. CroaciaDirecTV Sports
8:30Japón vs MarruecosDirecTV Sports
9:45Argentina vs BélgicaDirecTV Sports
10:45Túnez vs FiyiDirecTV Sports
10:15Nueva Caledonia vs. PortugalDirecTV Sports
10:45Qatar vs ItaliaDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
7:30Al Jabalain vs Al Orubah
9:50Al Anwar vs Abha
10:15Al Ula vs. Al Faysaly

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
14:45Defensa y Justicia vs. HuracánBet365 y MAX Argentina
14:45Platense vs SarmientoTyC Sports Internacional, Disney Plus y ESPN
17:00Central Córdoba vs. RacingZapping y TyC Sports Internacional
19:15Banfield vs. LanúsBet365 y MAX Argentina
19:15Belgrano vs. TigreTyC Sports Internacional, ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC

HorariosPartidosCanales
8:45Nasaf Qarshi vs Al WabhdaBert365
11:00Al Duhail vs. Al AhliBet365
11:00Tractor vs. Al ShortaBet365
13:15Al Gharafa vs. Al HilalBet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Oriente Petrolero vs. GuabiráFutbol Canal
16:15Bolívar vs Universitario de VintoFutbol Canal
18:30Aurora vs Independiente PetroleroFutbol Canal

Partidos de hoy por la Copa Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Envigado vs. Ind. Medellín

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
17:00Palestino vs. LimacheBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
19:00Libertad vs. Independiente del ValleZapping

Partidos de hoy por la MLS

HoraPartidoCanal
22:45Seattle Sounders vs Minnesota UnitedMLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
15:45Gil Vicente vs Santa ClaraBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
17:00Plaza Colonia vs Cerro LargoDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
19:00Academia Puerto Caballero vs Monagas
19:00Zamora vs Deportivo La Guaira

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

