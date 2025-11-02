Partidos de hoy, lunes 3 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Las acciones no se detienen este lunes 3 de noviembre. A continuación, te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY. Hay fútbol en las principales ligas del mundo y se juega una nueva jornada del Mundial Sub 17.
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Real Oviedo vs. Osasuna
|Bet365, DSports y DGO
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Sunderland vs. Everton
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Sassuolo vs. Genoa
|Disney Plus
|14:45
|Lazio vs Cagliari
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos
|DirecTV Sports
|7:30
|Sudáfrica vs Bolivia
|DirecTV Sports
|8:00
|Senegal vs. Croacia
|DirecTV Sports
|8:30
|Japón vs Marruecos
|DirecTV Sports
|9:45
|Argentina vs Bélgica
|DirecTV Sports
|10:45
|Túnez vs Fiyi
|DirecTV Sports
|10:15
|Nueva Caledonia vs. Portugal
|DirecTV Sports
|10:45
|Qatar vs Italia
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Al Jabalain vs Al Orubah
|9:50
|Al Anwar vs Abha
|10:15
|Al Ula vs. Al Faysaly
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:45
|Defensa y Justicia vs. Huracán
|Bet365 y MAX Argentina
|14:45
|Platense vs Sarmiento
|TyC Sports Internacional, Disney Plus y ESPN
|17:00
|Central Córdoba vs. Racing
|Zapping y TyC Sports Internacional
|19:15
|Banfield vs. Lanús
|Bet365 y MAX Argentina
|19:15
|Belgrano vs. Tigre
|TyC Sports Internacional, ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:45
|Nasaf Qarshi vs Al Wabhda
|Bert365
|11:00
|Al Duhail vs. Al Ahli
|Bet365
|11:00
|Tractor vs. Al Shorta
|Bet365
|13:15
|Al Gharafa vs. Al Hilal
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Oriente Petrolero vs. Guabirá
|Futbol Canal
|16:15
|Bolívar vs Universitario de Vinto
|Futbol Canal
|18:30
|Aurora vs Independiente Petrolero
|Futbol Canal
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Envigado vs. Ind. Medellín
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Palestino vs. Limache
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Libertad vs. Independiente del Valle
|Zapping
Partidos de hoy por la MLS
|Hora
|Partido
|Canal
|22:45
|Seattle Sounders vs Minnesota United
|MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:45
|Gil Vicente vs Santa Clara
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Plaza Colonia vs Cerro Largo
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Academia Puerto Caballero vs Monagas
|19:00
|Zamora vs Deportivo La Guaira
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.