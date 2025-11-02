Partidos de hoy, lunes 3 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Las acciones no se detienen este lunes 3 de noviembre. A continuación, te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY. Hay fútbol en las principales ligas del mundo y se juega una nueva jornada del Mundial Sub 17.

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 15:00 Real Oviedo vs. Osasuna Bet365, DSports y DGO

Partidos de hoy por la Premier League

Hora Partido Canal 15:00 Sunderland vs. Everton ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 12:30 Sassuolo vs. Genoa Disney Plus 14:45 Lazio vs Cagliari ESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

Horarios Partidos Canales 7:30 Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos DirecTV Sports 7:30 Sudáfrica vs Bolivia DirecTV Sports 8:00 Senegal vs. Croacia DirecTV Sports 8:30 Japón vs Marruecos DirecTV Sports 9:45 Argentina vs Bélgica DirecTV Sports 10:45 Túnez vs Fiyi DirecTV Sports 10:15 Nueva Caledonia vs. Portugal DirecTV Sports 10:45 Qatar vs Italia DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

Horarios Partidos Canales 7:30 Al Jabalain vs Al Orubah 9:50 Al Anwar vs Abha 10:15 Al Ula vs. Al Faysaly

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 14:45 Defensa y Justicia vs. Huracán Bet365 y MAX Argentina 14:45 Platense vs Sarmiento TyC Sports Internacional, Disney Plus y ESPN 17:00 Central Córdoba vs. Racing Zapping y TyC Sports Internacional 19:15 Banfield vs. Lanús Bet365 y MAX Argentina 19:15 Belgrano vs. Tigre TyC Sports Internacional, ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC

Horarios Partidos Canales 8:45 Nasaf Qarshi vs Al Wabhda Bert365 11:00 Al Duhail vs. Al Ahli Bet365 11:00 Tractor vs. Al Shorta Bet365 13:15 Al Gharafa vs. Al Hilal Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Horarios Partidos Canales 14:00 Oriente Petrolero vs. Guabirá Futbol Canal 16:15 Bolívar vs Universitario de Vinto Futbol Canal 18:30 Aurora vs Independiente Petrolero Futbol Canal

Partidos de hoy por la Copa Colombia

Hora Partido Canal 16:00 Envigado vs. Ind. Medellín

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Hora Partido Canal 17:00 Palestino vs. Limache Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 19:00 Libertad vs. Independiente del Valle Zapping

Partidos de hoy por la MLS

Hora Partido Canal 22:45 Seattle Sounders vs Minnesota United MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

Hora Partido Canal 15:45 Gil Vicente vs Santa Clara Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Hora Partido Canal 17:00 Plaza Colonia vs Cerro Largo Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 19:00 Academia Puerto Caballero vs Monagas 19:00 Zamora vs Deportivo La Guaira

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.