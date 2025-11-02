Bolívar vs. Universitario de Vinto EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver la Liga Boliviana

Por la fecha número 24 de la Liga Boliviana 2026, no te pierdas el partido entre Bolívar vs. Universitario de Vinto en el Estadio Hernando Siles de La Paz, este lunes 3 de noviembre a las 16.15 horas de Perú y 17.15 de Bolivia, y contará con transmisión de Fútbol Canal. Por ello, a continuación te brindamos toda la información para que disfrutes del compromiso.

La 'Academia' se ubica tercero y necesita una victoria para acercarse al primer puesto del campeonato, que lo ubican Always Ready y The Strongest con 55 unidades cada uno. Si gana se pondrá a seis puntos, pero al frente tendrá a un rival que se ubica décimo tercero y quiere salir de los últimos puestos de la tabla.

Bolívar vs. Universitario de Vinto: horarios del partido

Te dejamos los horarios dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 15.15 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 16.15 horas

Bolivia y Venezuela: 17.15 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 18.15 horas

¿Dónde ver EN VIVO Bolívar vs. Universitario de Vinto?

La transmisión del partido entre Bolívar vs. Universitario de Vinto será mediante la señal de Fútbol Canal para todo el territorio boliviano. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias y el resumen del compromiso a través del minuto a minuto del diario Líbero.

Bolívar vs. Universitario de Vinto: posibles alineaciones

Bolívar: Lampe, Vaca, Sagredo, Echeverría, Rivero, Cataño, Justiniano, Melgar, Rodríguez, Romero, Batallini.

Universitario: Gutiérrez, Giménez, Jara, Pinto, Mendoza, Cano, Luján, Castro, Camacho, Cuellar, Morales.

Bolívar vs. Universitario de Vinto: historial

En total ambos clubes se han enfrentado 11 veces en toda su historia y los celestes tienen superioridad en el historial. Bolívar ha ganado un total de 7 partidos, han empatado 4, y Universitario de Vinto nunca ha podido conseguir una sola victoria. Esta temporada se enfrentaron e igualaron 1-1.

¿En qué estadio juega Bolívar vs. Universitario de Vinto?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Hernando Siles Reyes de Bolivia, ubicado en el macrodistrito centro del barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz. Este recinto deportivo tiene una altitud de 3582 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una capacidad para albergar hasta 41,143 hinchas en sus tribunas.