Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

¿A qué hora juega Bolívar vs. Universitario de Vinto y dónde ver EN VIVO la Liga Boliviana?

El partido entre Bolívar vs. Universitario de Vinto se puede ver EN VIVO ONLINE como parte de la nueva fecha de la Primera División de Bolivia.

Jasmin Huaman
Bolívar recibe a Universitario de Vinto por la Primera División.
Bolívar recibe a Universitario de Vinto por la Primera División. | Foto: Composición Líbero
En la jornada 24 de la Liga Boliviana, Bolívar estará recibiendo a Universitario de Vinto este 3 de noviembre 2025 en el Estadio Hernando Siles. Los locales buscan continuar con su racha de victorias, mientras que los visitantes quieren mejorar sus resultados para alejarse del fondo de la tabla.

¿A qué hora juega Bolívar vs. Universitario de Vinto?

Para disfrutar del minuto a minuto del partido entre Bolívar vs Universitario de Vinto por el fútbol boliviano, entonces, a continuación te dejamos todos los horarios que debes tener en cuenta para seguir este importante encuentro de la Primera División.

  • México: 3:15 p.m.
  • Perú: 4:15 p.m.
  • Colombia: 4:15 p.m.
  • Ecuador: 7:00 p. m.
  • Bolivia: 5:15 p. m.
  • Venezuela: 5:15 p.m.
  • Chile: 6:15 p.m.
  • Argentina: 6:15 p.m.
  • Brasil: 6:15 p.m.
  • Paraguay: 6:15 p.m.
  • Uruguay: 6:15 p.m.

¿Qué canal transmite el partido de Bolívar vs. Universitario de Vinto EN VIVO?

El partido entre Bolívar vs Universitario de Vinto se jugará en La Paz el noviembre 3 de noviembre a las 5:15 p.m. y la transmisión para todo Bolivia será a través de Tigo Sports para que puedas seguir todas las incidencias EN VIVO.

Bolívar vs Universitario de Vinto: antesala del partido

Antes el cotejo, Bolívar se ubica tercero en la Liga Boliviana con una suma de 46 unidades y de esta manera se mantiene entre los primeros lugares. A pesar de la última derrota ante Blooming, el equipo ha sabido recuperarse y responder a la hinchada con buenos resultados. Solamente es superado por Always Ready y The Strongest, que se ubican en la primera y segunda posición, respectivamente.

Por otro lado, Universitario de Vinto se ubica en el puesto 12 con una suma total de 25 puntos en una campaña irregular donde la defensa ha demostrado no tener gran solidez en momento clave de los partidos. La falta de experiencia en el once titular les ha pasado factura en los últimos resultados y la visita a la altura será una gran prueba.

