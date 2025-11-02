Tabla de posiciones de la Liga Boliviana: Clasificación, partidos y resultados

Se disputa la fecha 24 de la Liga Boliviana. Los equipos pelean palmo a palmo por lograr sus respectivos objetivos. The Strongest y Always Ready no se dan tregua en la disputa por el título. Bolívar y Oriente Petrolero prometen dar el golpe sobre la mesa.

Tabla de posiciones de la Liga Boliviana

Equipos Partidos Jugados Diferencia de goles Puntos 1 Always Ready 23 +43 55 2 The Strongest 24 +25 55 3 Bolívar 22 +30 46 4 Blooming 23 +3 37 5 Guabirá 23 +3 34 6 San Antonio 23 +4 31 7 San Jose 24 -9 31 8 Independiente Petrolero 23 -8 30 9 Real Tomayapo 24 -8 29 10 Nacional Potosí 23 5 27 11 Oriente Petrolero 23 -9 27 12 Real Oruro 24 -12 25 13 FC Universitario 23 -14 25 14 ABB 24 - 16 23 15 Jorge Wilstermann 24 - 35 12 16 Aurora* 22 - 2 -5

*Aurora empezó la competencia con menos 33 puntos.

Resultados de la fecha 24

ABB 1-2 The Strongest

Real Tomayapo 6-1 Jorge Wilstermann

Real Oruro 1-1 GV San Jose

Partidos de la fecha 24 de la Liga Boliviana

Lunes 3 de noviembre

14:00 horas | Oriente Petrolero vs. Guabirá

16:15 horas | Bolívar vs. FC Universitario

18:30 horas | Aurora vs Independiente Petrolero

Martes 4 de noviembre

14:00 horas | San Antonio vs. Always Ready

18:00 horas | Nacional Potasí vs. Blooming

Restan cuatro fechas para terminar el campeonato.