Tabla de posiciones de la Liga Boliviana: Clasificación, partidos y resultados
Revisa la programación completa de los partidos de la fecha 24 y la tabla de posiciones de la Liga Boliviana.
Se disputa la fecha 24 de la Liga Boliviana. Los equipos pelean palmo a palmo por lograr sus respectivos objetivos. The Strongest y Always Ready no se dan tregua en la disputa por el título. Bolívar y Oriente Petrolero prometen dar el golpe sobre la mesa.
Tabla de posiciones de la Liga Boliviana
|Equipos
|Partidos Jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1 Always Ready
|23
|+43
|55
|2 The Strongest
|24
|+25
|55
|3 Bolívar
|22
|+30
|46
|4 Blooming
|23
|+3
|37
|5 Guabirá
|23
|+3
|34
|6 San Antonio
|23
|+4
|31
|7 San Jose
|24
|-9
|31
|8 Independiente Petrolero
|23
|-8
|30
|9 Real Tomayapo
|24
|-8
|29
|10 Nacional Potosí
|23
|5
|27
|11 Oriente Petrolero
|23
|-9
|27
|12 Real Oruro
|24
|-12
|25
|13 FC Universitario
|23
|-14
|25
|14 ABB
|24
|- 16
|23
|15 Jorge Wilstermann
|24
|- 35
|12
|16 Aurora*
|22
|- 2
|-5
*Aurora empezó la competencia con menos 33 puntos.
Resultados de la fecha 24
- ABB 1-2 The Strongest
- Real Tomayapo 6-1 Jorge Wilstermann
- Real Oruro 1-1 GV San Jose
Partidos de la fecha 24 de la Liga Boliviana
Lunes 3 de noviembre
- 14:00 horas | Oriente Petrolero vs. Guabirá
- 16:15 horas | Bolívar vs. FC Universitario
- 18:30 horas | Aurora vs Independiente Petrolero
Martes 4 de noviembre
- 14:00 horas | San Antonio vs. Always Ready
- 18:00 horas | Nacional Potasí vs. Blooming
Restan cuatro fechas para terminar el campeonato.
