0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga Boliviana: Clasificación, partidos y resultados

Revisa la programación completa de los partidos de la fecha 24 y la tabla de posiciones de la Liga Boliviana.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones de la Liga Boliviana de la fecha 24
Tabla de posiciones de la Liga Boliviana de la fecha 24 | Composición de Líbero
COMPARTIR

Se disputa la fecha 24 de la Liga Boliviana. Los equipos pelean palmo a palmo por lograr sus respectivos objetivos. The Strongest y Always Ready no se dan tregua en la disputa por el título. Bolívar y Oriente Petrolero prometen dar el golpe sobre la mesa.

Así va la Tabla Anual 2025 de la Liga Argentina.

PUEDES VER: Tabla Anual Liga Argentina 2025: así va la clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana

Tabla de posiciones de la Liga Boliviana

EquiposPartidos JugadosDiferencia de golesPuntos
1 Always Ready23+4355
2 The Strongest24+2555
3 Bolívar22+3046
4 Blooming23+337
5 Guabirá23+334
6 San Antonio23+431
7 San Jose24-931
8 Independiente Petrolero23-830
9 Real Tomayapo24-829
10 Nacional Potosí23527
11 Oriente Petrolero23-927
12 Real Oruro24-1225
13 FC Universitario23-1425
14 ABB24- 1623
15 Jorge Wilstermann24- 3512
16 Aurora*22- 2-5

*Aurora empezó la competencia con menos 33 puntos.

Resultados de la fecha 24

  • ABB 1-2 The Strongest
  • Real Tomayapo 6-1 Jorge Wilstermann
  • Real Oruro 1-1 GV San Jose

Partidos de la fecha 24 de la Liga Boliviana

Lunes 3 de noviembre

  • 14:00 horas | Oriente Petrolero vs. Guabirá
  • 16:15 horas | Bolívar vs. FC Universitario
  • 18:30 horas | Aurora vs Independiente Petrolero

Martes 4 de noviembre

  • 14:00 horas | San Antonio vs. Always Ready
  • 18:00 horas | Nacional Potasí vs. Blooming

Restan cuatro fechas para terminar el campeonato.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Cecilio Waterman campeón en Chile y recordó su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y la pasé mal"

  2. Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora está a un paso de ganar la Copa Sudamericana

  3. Sydney goleó 4-1 a Newcastle Jets con participación trascendental de Piero Quispe

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano