¿No va más? DT de Fluminense explota contra Ignácio Da Silva, ex Cristal, tras expulsión: "Termina"

Ignácio Da Silva es uno de los futbolistas que más extraña la hinchada de Sporting Cristal. Pese a que no logró un título con los celestes, su rendimiento estuvo fuera de discusión durante el tiempo que vistió la camiseta 'bajopontina'. Ahora, el central defiende los colores de Fluminense, pero recientemente vivió un episodio que generó la molestia del DT Luis Zubeldía.

En el choque entre Ceará vs Fluminense, el estratega argentino decidió confiar en el ex Sporting Cristal y alinearlo desde el once titular. Sin embargo, sobre los 59 minutos cometió una infracción que le costó la roja directa cuando el 'Flu' perdía 1-0. Eso molestó al DT, quien luego en conferencia dijo de todo.

"Nos superaron en el juego, fueron mejores en actitud, duelos, ocasiones de gol, definición… Nos sobrepasaron. Todos jugamos mal, y cuando juegas mal, te arriesgas a perder. No podemos permitirnos esa actitud hoy. Además, la expulsión complicó el desarrollo del partido; era un balón que solemos controlar bien, estábamos mal posicionados. Jugamos mal, y eso le da al rival la oportunidad de crecer. Concedimos ocasiones claras, podríamos haber competido y haber sacado un punto, pero no hicimos nada bien", manifestó Zubeldía.

(VIDEO: Globo Esporte)

Siguiendo esa línea, manifestó que la actitud general del equipo no le gustó para nada. Siente que debe haber una charla privada para saber qué decidir en momentos complicados del partido. La idea era remontar el partido ante Ceará, pero la expulsión de Ignácio Da Silva afectó las aspiraciones de los tres puntos en condición de visita.

"Tengo alternativas, la plantilla está bien organizada. Se trata simplemente de que seamos capaces de mejorar nuestro rendimiento fuera de casa. Tenemos que revertirlo. Así como tenemos la ventaja de ganar en casa, nos está costando muy caro fuera. Pero lo que el equipo demostró hoy es una cosa: que hicimos todo mal, que la actitud es muy pobre. Otro ejemplo son los partidos contra Mirassol, Sport e incluso Vasco, donde tuvimos una buena primera parte; son diferentes. El resultado es prácticamente el mismo, pero no podemos permitirnos la actitud de hoy. Mucho menos cuando queda tanto por remontar, que permitimos una jugada que termina en expulsión. Son errores que sabemos que son graves y no podemos permitirlo si queremos estar entre los mejores equipos para clasificar a la Libertadores"

Ignácio Da Silva y su contrato con Fluminense

Ignácio Da Silva tiene contrato con Fluminense hasta junio del 2028. El ex Sporting Cristal viene afrontando poco a poco los partidos del Brasileirao y espera seguir trabajando ante este error que costó la derrota al equipo. Zubeldía analizará bien el presente de cada jugador y tomará firmes decisiones para la recta final de temporada.