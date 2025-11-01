- Hoy:
Barcelona vs Elche EN VIVO por LaLiga: a qué hora juegan, pronóstico y dónde ver
Barcelona quiere volver al triunfo cuando este domingo reciba al Elche por la fecha 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Olímpico de Montjuic. La transmisión irá por ESPN.
Barcelona regresa al Estadio Olímpico de Montjuic para afrontar un partido clave ante Elche en el marco de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26. Los 'Azulgranas' buscarán hacerse fuertes como locales para acercarse al líder Real Madrid. El duelo se jugará este domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas de Perú. Además, la transmisión irá EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de ESPN en Sudamérica y Movistar Plus para España.
PUEDES VER: Tabla de posiciones LaLiga española: clasificación con los resultados de hoy de la fecha 11
Antesala del partido Barcelona vs Elche por LaLiga
¡Solo vale ganar! Barcelona ya dejó atrás la dura derrota 1-2 en el Clásico de España ante los merengues y tienen la mirada puesta en lograr los tres puntos cuando reciban a los 'Franjiverdes' en Montjuic.
Para este duelo, el cuadro de Cataluña no llegará completo y es que, varias de sus figuras como Ter Stegen, Joan García, Gavi, Raphinha, Christensen y Pedri siguen en proceso de recuperación, lo que obliga al estratega Hansi Flick a realizar algunas modificaciones en el esquema titular con el objetivo de volver al triunfo.
Barcelona cayó en el último clásico de España ante el Real Madrid
En la rueda de prensa previo al partido, Flick confirmó los regresos de los futbolistas Robert Lewandowski y Dani Olmo, quienes esperan volver a sumar minutos con el 'Barca' desde el banco de suplentes. De otro lado, el DT alemán dejó en claro que contra todo pronóstico apuntan a vencer a su rival de turno.
"Nosotros tenemos que hacer nuestro partido y es importante la victoria. El Elche hace buen fútbol, pero nosotros queremos jugar como una unidad. Los aficionados deben tener la sensación de que hacemos todo lo posible para ganar", sostuvo.
A su vez, Elche llega a este compromiso con el envión anímico de haber goleado y clasificado a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras derrotar 4-0 a UD Los Garres. Aún así, el equipo es consciente que urgen de un triunfo para alejarse de los últimos lugares de la tabla.
Elche aplastó a UD Los Garres en la Copa del Rey
Al respecto, el entrenador Eder Sarabia expresó su postura sobre enfrentar a los 'Culés'. Sabemos que son mejores, pero si cada uno da su mejor nivel, este Elche está absolutamente preparado para ganar. En otro deporte sería difícil, pero en el fútbol todo es posible. Un rival más pequeño puede ganar a un gigante como el Barca", dijo a la prensa.
(Video: Elche)
¿Cuándo juega Barcelona vs Elche?
De acuerdo a la programación oficial, Barcelona recibirá a Elche por una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 este domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuic.
Barcelona recibirá a Elche por una nueva fecha de LaLiga
¿A qué hora juega Barcelona vs Elche?
El partido entre Barcelona vs Elche EN VIVO por LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará a partir de las 12:30 horas locales de Perú o las 18:30 horas de España. Consulta la guía de horarios en los demás países del mundo.
- México: 11:30 horas
- Perú: 12:30 horas
- Ecuador: 12:30 horas
- Colombia: 12.30 horas
- Bolivia: 13:30 horas
- Chile: 13:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas
- Argentina: 14:30 horas
- Brasil: 14:30 horas
- Uruguay: 14:30 horas
- Paraguay: 14:30 horas
- España: 18.30 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Elche EN VIVO?
No te pierdas la transmisión del choque, Barcelona vs Elche por una nueva fecha de LaLiga EA Sports 2025-26, a través de la señal en exclusiva de DIRECTV Sports para toda Latinoamérica. Además, vía Movistar Plus en territorio español.
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN, Disney Plus Premium
- Brasil: Zapping, ClaroTV+, Disney Plus Premium Brasil, Sky+, Vivo Play
- Canadá: TSN+, Amazon Prime Video
- Chile: ESPN, Disney Plus Premium
- Colombia: ESPN, Disney Plus Premium
- Ecuador: ESPN, Disney Plus Premium
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Paraguay: ESPN, Disney Plus Premium
- Perú: ESPN, Disney Plus Premium
- España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD
- Uruguay: ESPN, Disney Plus Premium
- Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
- Venezuela: Disney Plus Premium, inter, ESPN
Barcelona vs Elche: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Barcelona es totalmente favorito ante Elche por la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26.
|Casas de Apuestas
|Barcelona
|Empate
|Elche
|Betsson
|1.25
|5.90
|12.50
|Betano
|1.25
|6.40
|14.50
|Bet365
|1.25
|6.50
|11.00
|1XBET
|1.27
|6.43
|14.10
|Coolbet
|1.26
|6.30
|13.00
|Doradobet
|1.23
|7.00
|11.00
Barcelona vs Elche: alineaciones posibles
- Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Ferran Torres.
- Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Germán Valera; André Silva y Rafa Mir.
Barcelona: últimos 5 partidos
- Real Madrid 2-1 Barcelona
- Barcelona 6-1 Olympiacos
- Barcelona 2-1 Girona FC
- Sevilla 4-1 Barcelona
- Barcelona 1-2 PSG
Elche: últimos 5 partidos
- UD Los Garres 0-4 Elche CF
- RCD Espanyol 1-0 Elche CF
- Elche CF 0-0 Athletic Club
- Deportivo Alavés 3-1 Elche CF
- Elche CF 2-1 Celta de Vigo
¿Dónde jugarán Barcelona vs Elche?
Barcelona vs Elche tendrán que enfrentarse por la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Olímpico de Montjuic, ubicado en España. Este recinto deportivo cuenta con capacidad para recibir un aproximado de 55.926 aficionados.
No olvides revisar tu agenda deportiva
