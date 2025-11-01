- Hoy:
¿A qué hora juega Barcelona vs Elche, qué canal transmite el partido y dónde ver LaLiga?
El partido entre Barcelona vs Elche se jugará este domingo 2 de noviembre, en el estadio Olímpico de Montjuic, por la fecha 11 de LaLiga de España.
Barcelona y Elche protagonizarán un atractivo encuentro este domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuic, en el marco de la fecha 11 de LaLiga 2025/26. El duelo, que podrá verse en Sudamérica a través ESPN y Movistar Plus, llega en un momento clave para ambos equipos que buscan afianzar sus objetivos en la competencia española.
¿A qué hora juega Barcelona vs Elche?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Barcelona vs Elche, por LaLiga.
- Perú, Colombia, Ecuador: 12.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 1.30 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 2.30 p. m.
- México: 11.30 a. m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 2.30 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 10.30 a. m.
- España: 6.30 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Elche EN VIVO?
Si quieres ver el partido de Barcelona vs Elche EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de la Liga de España, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
- Canadá: TSN+, Amazon Prime Video, TSN3
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia
¿En qué canal van a pasar el partido de Barcelona vs Elche?
La transmisión oficial del partido de la Liga de España entre Barcelona vs Elche EN VIVO estará a cargo de las siguientes señales de TV: ESPN y Movistar Plus.
Barcelona vs Elche por LaLiga
Barcelona, dirigido por Hansi Flick, intentará dejar atrás el golpe sufrido en el clásico ante Real Madrid, donde cayó 2-1 y cedió terreno en la lucha por la cima. Con una plantilla llena de talento y juventud, los blaugranas buscarán reencontrarse con su mejor versión y recuperar confianza frente a su gente.
Del otro lado, Elche afronta el desafío con ilusión. En su regreso a la máxima categoría, el equipo ilicitano ha mostrado orden y ambición, manteniéndose lejos de los puestos de descenso y soñando con seguir sumando para acercarse a la zona de clasificación internacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
