¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia y dónde ver partido por LaLiga?

Tras su victoria a Barcelona en el clásico español, Real Madrid recibirá a Valencia en el Santiago Bernabéu por la fecha 11 de LaLiga. Este emocionante partido, donde los dirigidos de Xabi Alonso defenderán el liderato, se realizará el sábado 1 de noviembre.

El emocionante partido entre Real Madrid y Valencia, por LaLiga, se realizará este sábado 1 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

En esta nota te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún detalle del partido Real Madrid vs. Valencia:

El partido entre Real Madrid vs. Valencia, por LaLiga, será transmitido EN VIVO ONLINE por DSports y DGO para América Latina (menos Bolivia).

Estos son los canales de transmisión que te llevarán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Real Madrid contra Valencia:

Argentina: DGO y DSports.

Bolivia: Tigo Sports.

Brasil: Disney Plus.

Chile: DGO y DSports.

Colombia: DGO y DSports.

Ecuador: DGO y DSports.

México: Sky+

Paraguay: DGO y DSports.

Perú: DGO y DSports.

Uruguay: DGO y DSports.

Venezuela: DGO y DSports.

Estados Unidos: ESPN Select y ESPN Deportes.

¿Cómo llega Real Madrid?

Real Madrid es líder de LaLiga con 27 puntos, tiene cinco unidades de ventaja sobre Barcelona. En una semana donde deberán enfrentar a Liverpool por la Champions League, Xabi Alonso alista un equipo alterno.

Franco Mastantuono es una de las opciones que maneja Alonso en la ofensiva. El argentino puede volver al once para que pueda sumar en el ataque, que estará liderada por Mbappé.