0
EN VIVO
Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 2025

¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia y dónde ver partido por LaLiga?

Horarios y guía de canales para ver en vivo y en directo el partido entre Real Madrid contra Valencia por una nueva jornada de LaLiga.

Jesús Yupanqui
¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia y dónde ver partido por LaLiga?
¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia y dónde ver partido por LaLiga? | FOTO: Real Madrid y Valencia
COMPARTIR

Tras su victoria a Barcelona en el clásico español, Real Madrid recibirá a Valencia en el Santiago Bernabéu por la fecha 11 de LaLiga. Este emocionante partido, donde los dirigidos de Xabi Alonso defenderán el liderato, se realizará el sábado 1 de noviembre.

Pedro Gallese conoció su futuro con Orlando City.

PUEDES VER: ¡Confirmado! Orlando City toma radical medida sobre renovación de Pedro Gallese: "El club ha..."

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Valencia?

El emocionante partido entre Real Madrid y Valencia, por LaLiga, se realizará este sábado 1 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Valencia?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún detalle del partido Real Madrid vs. Valencia:

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia?

El partido entre Real Madrid vs. Valencia, por LaLiga, será transmitido EN VIVO ONLINE por DSports y DGO para América Latina (menos Bolivia).

Real Madrid vs. Valencia: Canales de transmisión

Estos son los canales de transmisión que te llevarán EN VIVO y EN DIRECTO la semifinal de vuelta entre Real Madrid contra Valencia:

  • Argentina: DGO y DSports.
  • Bolivia: Tigo Sports.
  • Brasil: Disney Plus.
  • Chile: DGO y DSports.
  • Colombia: DGO y DSports.
  • Ecuador: DGO y DSports.
  • México: Sky+
  • Paraguay: DGO y DSports.
  • Perú: DGO y DSports.
  • Uruguay: DGO y DSports.
  • Venezuela: DGO y DSports.
  • Estados Unidos: ESPN Select y ESPN Deportes.

¿Cómo llega Real Madrid?

Real Madrid es líder de LaLiga con 27 puntos, tiene cinco unidades de ventaja sobre Barcelona. En una semana donde deberán enfrentar a Liverpool por la Champions League, Xabi Alonso alista un equipo alterno.

Franco Mastantuono es una de las opciones que maneja Alonso en la ofensiva. El argentino puede volver al once para que pueda sumar en el ataque, que estará liderada por Mbappé.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¿La final de la Copa Libertadores se jugará en Brasil? La firme decisión que tomó la Conmebol

  2. Palmeiras vs Flamengo: fecha, hora, entradas y canal confirmado de la final de Copa Libertadores

  3. Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora está a un paso de ganar la Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano