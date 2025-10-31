¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Feiha con Cristiano Ronaldo y dónde ver Liga Profesional Saudí?

Con Cristiano Ronaldo como principal atractivo, Al Nassr se enfrenta Al Feiha este sábado 1 de noviembre, por la fecha 7 de la Liga Profesional Saudí. Este cotejo se jugará en el estadio Al -Awwal Park, recinto ubicando en Riad, y que será transmitido por

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Feiha?

Perú, Ecuador y Colombia: 12:30

Bolivia y Venezuela: 13:30

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:30

México: 11:30

Estados Unidos: 13:30 (Miami y Nueva York) y 10:30 (Los Ángeles)

España: 18:30

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Feiha?

El partido en España será transmitido por Movistar+ y Movistar Plus+ 2, mientras que en Brasil puedes verlo por Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y BandSports. Asimismo, en Estados Unidos estará disponible por fuboTV, FOX Deportes y Prime Video. En la mayoría de países no habrá canales de transmisión, pero puedes seguir el minuto a minuto de Libero.pe.

Al Nassr vs Al Feiha: previa del partido

Al Nassr viene golpeado tras ser eliminado de la Copa del Rey de Campeones a manos de Al Ittihad y ahora se concentra en seguir liderando la Liga Profesional Saudí.

Cristiano Ronaldo apunta a ser titular y también quiere marcar para acercarse a la marca de los 1000 goles. De momento, el astro portugués lleva 950 dianas en su carrera.

Cristiano Ronaldo espera marcar con Al Nassr.

Al Feiha está a mitad tabla tras cumplir una irregular campaña y apunta a dar el golpe ante el puntero, que además está invicto en el certamen liguero.