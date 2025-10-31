- Hoy:
¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Feiha con Cristiano Ronaldo y dónde ver Liga Profesional Saudí?
Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr mide fuerzas ante Al Feiha este sábado 1 de noviembre, por la Liga Profesional Saudí. Repasa horario y guía de canales.
Con Cristiano Ronaldo como principal atractivo, Al Nassr se enfrenta Al Feiha este sábado 1 de noviembre, por la fecha 7 de la Liga Profesional Saudí. Este cotejo se jugará en el estadio Al -Awwal Park, recinto ubicando en Riad, y que será transmitido por
¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Feiha?
- Perú, Ecuador y Colombia: 12:30
- Bolivia y Venezuela: 13:30
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:30
- México: 11:30
- Estados Unidos: 13:30 (Miami y Nueva York) y 10:30 (Los Ángeles)
- España: 18:30
¿Dónde ver Al Nassr vs Al Feiha?
El partido en España será transmitido por Movistar+ y Movistar Plus+ 2, mientras que en Brasil puedes verlo por Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y BandSports. Asimismo, en Estados Unidos estará disponible por fuboTV, FOX Deportes y Prime Video. En la mayoría de países no habrá canales de transmisión, pero puedes seguir el minuto a minuto de Libero.pe.
Al Nassr vs Al Feiha: previa del partido
Al Nassr viene golpeado tras ser eliminado de la Copa del Rey de Campeones a manos de Al Ittihad y ahora se concentra en seguir liderando la Liga Profesional Saudí.
Cristiano Ronaldo apunta a ser titular y también quiere marcar para acercarse a la marca de los 1000 goles. De momento, el astro portugués lleva 950 dianas en su carrera.
Cristiano Ronaldo espera marcar con Al Nassr.
Al Feiha está a mitad tabla tras cumplir una irregular campaña y apunta a dar el golpe ante el puntero, que además está invicto en el certamen liguero.
