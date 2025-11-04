Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia, no solo por lo deportivo, también por el impacto cultural que ha generado. Sin embargo, tras una carrera exitosa, el propio delantero confesó que puede estar jugando sus últimos partidos como profesional y su retiro está cerca.

El 'Bicho', actualmente con 40 años, sostiene que su adiós en el fútbol no está muy lejano y asegura que más allá de estar preparado para 'colgar los chimpunes', seguramente llorará.

"Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero, una persona abierta", dijo durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

Más allá de la confesión, el astro portugués sostiene que desde hace varios años ha estado preparándose para el retiro. "He estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Creo que seré capaz de soportar esa presión", agregó.

Cristiano Ronaldo con camiseta de Portugal.

Cristiano Ronaldo habló sobre ganar el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo también habló sobre lo que será su último Mundial con Portugal y también si le obsesiona alzar el máximo trofeo a nivel de selecciones.

"Si me preguntas, Cristiano, ¿es un sueño ganar la Copa del Mundo? No, no es un sueño. Pero eso no debería definirte como jugador. ¿Definir qué? ¿Para determinar si soy uno de los mejores de la historia en ganar una competición, seis partidos, siete partidos? ¿Crees que es justo?”, sentenció.



