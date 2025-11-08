¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano y dónde ver partido por LaLiga?

Real Madrid se enfrenta a Rayo Vallecano este domingo 9 de noviembre, en partido correspondiente a la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026, desde el estadio Ciudad de Vallecas. Repasa horario y guía de canales para seguir este encuentro entre dos equipos madrileños.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Repasa horarios para ver este partido de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:15

Bolivia y Venezuela: 11:15

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15

México: 09:15

Estados Unidos: 10:15 (Miami y Nueva York) y 07:15 (Los Ángeles)

España: 16:15

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Conoce los canales y plataformas para seguir el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano:

Perú: DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Chile: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Venezuela: DSports

México: Sky Sports y Sky+

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes y fuboTV

España: DAZN, Movistar+, Prime Video y LaLiga TV Bar HD

Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa del partido

El cuadro 'merengue' quiere recuperar el paso tras su caída ante Liverpool por Champions League y que mejor que obteniendo una victoria que les permita consolidarse como líder del fútbol español.

Por su parte, los 'Franjirrojos' marcha a mitad de tabla del certamen y va por un triunfo que le permite acercarse a zonas de clasificación a torneos internacionales.

Real Madrid es el único líder de LaLiga.

Cabe señalar que Real Madrid lleva cinco partidos sin perder ante Rayo Vallecano, que le ganó a los blancos por última vez por la temporada 2022-2023.