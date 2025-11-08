¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano y dónde ver partido por LaLiga?

0
Real Madrid mide fuerzas ante Rayo Vallecano desde el estadio Ciudad de Vallecas, por LaLiga. Repasa horario y guía de canales del partido.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid visita a Rayo Vallecano por LaLiga
Real Madrid visita a Rayo Vallecano por LaLiga | Composición: Líbero
Real Madrid se enfrenta a Rayo Vallecano este domingo 9 de noviembre, en partido correspondiente a la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026, desde el estadio Ciudad de Vallecas. Repasa horario y guía de canales para seguir este encuentro entre dos equipos madrileños.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Repasa horarios para ver este partido de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 10:15
  • Bolivia y Venezuela: 11:15
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15
  • México: 09:15
  • Estados Unidos: 10:15 (Miami y Nueva York) y 07:15 (Los Ángeles)
  • España: 16:15

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Conoce los canales y plataformas para seguir el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano:

  • Perú: DSports y DGO
  • Argentina: DSports y DGO
  • Chile: DSports y DGO
  • Colombia: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Uruguay: DSports y DGO
  • Venezuela: DSports
  • México: Sky Sports y Sky+
  • Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes y fuboTV
  • España: DAZN, Movistar+, Prime Video y LaLiga TV Bar HD

Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa del partido

El cuadro 'merengue' quiere recuperar el paso tras su caída ante Liverpool por Champions League y que mejor que obteniendo una victoria que les permita consolidarse como líder del fútbol español.

Por su parte, los 'Franjirrojos' marcha a mitad de tabla del certamen y va por un triunfo que le permite acercarse a zonas de clasificación a torneos internacionales.

Real Madrid es el único líder de LaLiga.

Cabe señalar que Real Madrid lleva cinco partidos sin perder ante Rayo Vallecano, que le ganó a los blancos por última vez por la temporada 2022-2023.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

