¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano y dónde ver partido por LaLiga?
Real Madrid mide fuerzas ante Rayo Vallecano desde el estadio Ciudad de Vallecas, por LaLiga. Repasa horario y guía de canales del partido.
Real Madrid se enfrenta a Rayo Vallecano este domingo 9 de noviembre, en partido correspondiente a la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026, desde el estadio Ciudad de Vallecas. Repasa horario y guía de canales para seguir este encuentro entre dos equipos madrileños.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?
Repasa horarios para ver este partido de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 10:15
- Bolivia y Venezuela: 11:15
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15
- México: 09:15
- Estados Unidos: 10:15 (Miami y Nueva York) y 07:15 (Los Ángeles)
- España: 16:15
¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?
Conoce los canales y plataformas para seguir el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano:
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports
- México: Sky Sports y Sky+
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes y fuboTV
- España: DAZN, Movistar+, Prime Video y LaLiga TV Bar HD
Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa del partido
El cuadro 'merengue' quiere recuperar el paso tras su caída ante Liverpool por Champions League y que mejor que obteniendo una victoria que les permita consolidarse como líder del fútbol español.
Por su parte, los 'Franjirrojos' marcha a mitad de tabla del certamen y va por un triunfo que le permite acercarse a zonas de clasificación a torneos internacionales.
Real Madrid es el único líder de LaLiga.
Cabe señalar que Real Madrid lleva cinco partidos sin perder ante Rayo Vallecano, que le ganó a los blancos por última vez por la temporada 2022-2023.
