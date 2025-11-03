Real Madrid vs Liverpool EN VIVO por Champions League: cuándo juega, horario, pronóstico y dónde ver

Real Madrid vs Liverpool protagonizarán el partido más atractivo de la cuarta jornada de la Champions League, este martes 4 de noviembre desde las 3.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El enfrentamiento que será transmitido por ESPN y TNT Sports y se jugará en el Anfield Road. Sigue el duelo, antesala y minuto a minuto.

Real Madrid vs Liverpool por Champions League

Real Madrid afronta un nuevo desafío en su camino por la Champions League y tendrá como rival a un histórico adversario: el Liverpool. El conjunto español llega en un gran momento futbolístico, con resultados positivos tanto en la Liga de España como en el torneo continental, y buscará mantener su racha frente a un rival que suele exigir al máximo en Anfield.

El equipo dirigido por Arne Slot atraviesa una etapa irregular, aunque su reciente triunfo en la Premier League le permitió recuperar confianza. Liverpool sabe que medirse ante los 'merengues' representa una oportunidad para reivindicarse y volver a demostrar fortaleza en casa.

Real Madrid, por su parte, llega con la moral alta tras su contundente victoria por 4-0 ante Valencia, que lo mantiene como líder en España. En la Champions, los dirigidos por Xabi Alonso vienen de superar 1-0 a Juventus y esperan seguir firmes en su objetivo de clasificar a los octavos de final sin sobresaltos.

Liverpool, que venció 2-0 a Aston Villa en su última presentación liguera, también mostró poder ofensivo en Europa al golear 5-1 a Eintracht Frankfurt. Sin embargo, deberá sostener su nivel ante un rival que domina los tiempos y exhibe una gran solidez defensiva.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de noviembre de 2024, en el mismo escenario de Anfield. Aquella noche, los ingleses se impusieron 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo. Ahora, el duelo promete una nueva batalla entre dos gigantes que suelen ofrecer grandes espectáculos en la Champions.

Real Madrid vs Real Madrid: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni; Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius; Kylian Mbappé.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Dominic Zsoboszlai; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Hugo Ekitike.

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool EN VIVO y EN DIRECTO?

La transmisión EN VIVO y ONLINE del Real Madrid vs Liverpool le corresponde a ESPN y TNT Sports en Sudámerica.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Liverpool?

Para poder ver el partido ESPN y TNT Sports, por la fecha 4 de la Champions League, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Disney+ Premium Argentina, Fox Sports Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia

Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go, SBT

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN2 Colombia

México: Max Mexico, TNT Go, Amazon Prime Video, TNT Sports

EE. UU.: Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA, Univision

Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada, Amazon Prime Video

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

¿A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Real Madrid vs Liverpool, correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 5.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 5.00 p. m. / (Los Ángeles): 1.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Real Madrid vs Liverpool pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Liverpool empate Real Madrid Betsson 2.48 3.90 2.65 Betano.pe 2.45 3.90 2.60 bet365 2.50 3.75 2.60 1xBet 2.56 4.03 2.65 CoolbetLATAM 2.56 3.95 2.65 DoradoBet 2.45 4.00 2.54

Real Madrid vs Liverpool historial:

Estos son los últimos enfrentamientos entre Real Madrid vs Liverpool.