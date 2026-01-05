0

Descendió con Ayacucho FC en 2025 y ahora sorprende fichando por campeón brasileño

¡Sorpresa en el mercado! Se fue a la baja con Ayacucho FC en la última Liga 1 y recientemente acaba de fichar por un club brasileño que supo salir campeón

Wilfredo Inostroza
Jugador que estuvo en Ayacucho FC, firmó por campeón del fútbol brasileño
Jugador que estuvo en Ayacucho FC, firmó por campeón del fútbol brasileño | Composición: Líbero
COMPARTIR

Ayacucho FC no cumplió una campaña regular en 2025 y descendió a la Liga 2, esto pese a que obtuvo unos buenos resultados en la recta final del Clausura. Ahora, se conoció que un futbolista que estuvo en la última campaña, continuará su carrera en un equipo que supo salir campeón del fútbol brasileño.

Ex Tigre expresó su alegría por convertirse en fichaje de Universitario

PUEDES VER: Ex Tigre expresó su alegría por convertirse en fichaje de Universitario: "Feliz y emocionado"

Nos referimos a Andrés Aguilar, futbolista inglés de ascendencia peruana militó en el Clausura con los 'Zorros', aunque finalmente no llegó a debutar oficialmente en la Liga 1 y ahora acaba de fichar por Operário FC, club que milita en la Serie C, la tercera división del balompié 'garoto'.

"Bienvenido al 'Galo'", fue el mensaje con el que anuncian al jugador que antes estuvo en Watford (Inglaterra), Kiruna FF (Suecia), New Salamis (Inglaterra), entre otras instituciones deportivas del viejo continente.

Video: Operário Oficial.

Recordemos que recientemente también se confirmó el fichaje de Alexander Lecaros por Sampaio Corrêa RJ, equipo que juega en la Serie D de Brasil. La legión peruana en el extranjero sigue creciendo.

Operário FC fue campeón del fútbol brasileño

Operário FC ha ganado los títilos de la Serie D en 2017 y la Serie C en Brasil. Además, conquistó dos veces el Campeonato Paranaense (2015 y 2025).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Martín Cauteruccio, ex Sporting Cristal, regresará al Perú para jugar en provincia en este 2026

  2. Oficial: Luis Advíncula tomó firme medida en medio de su posible llegada a Alianza Lima - VIDEO

  3. Histórico futbolista de la selección chilena jugará en Ate la Noche Crema 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano