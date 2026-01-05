Descendió con Ayacucho FC en 2025 y ahora sorprende fichando por campeón brasileño

Ayacucho FC no cumplió una campaña regular en 2025 y descendió a la Liga 2, esto pese a que obtuvo unos buenos resultados en la recta final del Clausura. Ahora, se conoció que un futbolista que estuvo en la última campaña, continuará su carrera en un equipo que supo salir campeón del fútbol brasileño.

Nos referimos a Andrés Aguilar, futbolista inglés de ascendencia peruana militó en el Clausura con los 'Zorros', aunque finalmente no llegó a debutar oficialmente en la Liga 1 y ahora acaba de fichar por Operário FC, club que milita en la Serie C, la tercera división del balompié 'garoto'.

"Bienvenido al 'Galo'", fue el mensaje con el que anuncian al jugador que antes estuvo en Watford (Inglaterra), Kiruna FF (Suecia), New Salamis (Inglaterra), entre otras instituciones deportivas del viejo continente.

Video: Operário Oficial.

Recordemos que recientemente también se confirmó el fichaje de Alexander Lecaros por Sampaio Corrêa RJ, equipo que juega en la Serie D de Brasil. La legión peruana en el extranjero sigue creciendo.

Operário FC fue campeón del fútbol brasileño

Operário FC ha ganado los títilos de la Serie D en 2017 y la Serie C en Brasil. Además, conquistó dos veces el Campeonato Paranaense (2015 y 2025).