¿A qué hora juega Barcelona vs Celta de Vigo y dónde ver el partido por LaLiga?

Una nueva prueba para los dirigidos de Hansi Flick que se estarán enfrentando al Celta de Vigo en un partido que podría alejarlos aún más del líder Real Madrid. Revisa a qué hora y dónde ver el encuentro entre el Celta y el FC Barcelona que corresponde a la duodécima fecha de LaLiga 2025/26.

El FC Barcelona estará llevando a cabo su último partido antes del parón de la fecha FIFA de noviembre en el Estadio Abanca Balaídos en su visita al Celta de Vigo que siempre lo complica. Ambos buscan una victoria para no perder posiciones en la tabla general.

¿A qué hora juega el Barcelona vs Celta de Vigo?

El partido entre el Celta de Vigo vs FC Barcelona se estará jugando a partir de las 3:00 p.m. hora peruana como parte de la fecha 12 de LaLiga este domingo 9 de noviembre por LaLiga 2025-2026.

En Ecuador, Perú y Colombia: 3:00 p.m.

En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 5:00 p.m.

En Venezuela y Bolivia: 4:000 p.m.

En México: 2:00 p.m.

En España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Celta?

El partido entre el Barcelona vs Celta se estará transmitiendo a través de la señal de ESPN para todos los países de Latinoamérica, mientras que también se estará transmitiendo a través de la plataforma de streaming de Disney Plus para verlo de manera ONLINE EN VIVO.

Cómo llegan el Barcelona y Celta: últimos resultados

Los azulgranas llegan al enfrentamiento ante el Celta generando varias dudas en su hinchada tras el empate ante Club Brujas por la Champions League, pero con un Lamine Yamal encendido. Cabe resaltar que en las últimas diez visitas a Balaídos, el Barcelona solamente logró llevarse la victoria en tres oportunidades.

Club Brujas (3) - Barcelona (3)

Barcelona (3) - Elche (1)

Real Madrid (2) - Barcelona (1)

Barcelona (6) - Olympiacos (1)

Barcelona (2) - Girona (1)

Por su parte, los dirigidos por Claudio Giráldez llegan en su mejor momento de la temporada que empezó de manera irregular, pero que han podido remontar. El Celta de Vigo suma cinco victorias seguidas entre LaLiga y la Europa League. Su última victoria fue ante el Dinamo de Zagreb como visitantes por 0 a 3.