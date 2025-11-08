Fiscalía peruana abre expediente contra Andrés Iniesta, ex Barcelona, por estafa agravada

En las últimas horas, LÍBERO pudo conocer un documento de la Fiscalía peruana en el que abre un expediente contra el exfutbolista de Barcelona y campeón del mundo del 2010 con España, Andrés Iniesta. El volante reconocido a nivel internacional es acusado de estafa agravada, junto a otros colegas mediante la empresa NSN Barcelona e International Commercialization of Sports Spain SL.

Fiscalía peruana abre expediente contra Andrés Iniesta

Este párrafo confirma la implicancia de Andrés Iniesta en el caso de estafa agravada mediante dos empresas de nacionalidad española. La Fiscalía peruana tomó conocimiento de los hechos y ahora ahondará en resolver el caso que involucrado al excampeón del mundo.

"Es importante precisar que los hechos que se detallaran a continuación involucran a Andrés Iniesta, quien es una figura de reconocimiento internacional por sus logros obtenidos en el fútbol profesional como ex jugador del Club Barcelona de España y por haber sido ex campeón mundial con la selección selección de España, que valiéndose de este prestigio autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica para que actuara como filial de su empresa NSN Barcelona en todo Sudamérica; sin embargo, solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica pero que nunca se llegaron a realizar, presumiéndose que, el dinero captado en Perú haya sido transferirlo a cuentas en el extranjero pertenecientes a la empresa matriz y/o a los involucrados en los hechos, y se hayan insertado en nuevos mercados, ya que como verán esta empresa NSN Sudamérica luego de haber captado los capitales en territorio peruano fue declarada en liquidación en junio de 2024, es decir en menos de un año de haber iniciado sus actividades comerciales, quedando evidenciado con ello cual fue la verdadera intención para crear dicha empresa que se utilizó como un vehículo para los ilícitos penales que pondremos en conocimiento a continuación", se lee en el documento de la fiscalía peruana.

Documento de la Fiscalía peruana sobre Andrés Iniesta. Foto: Difusión.

Según la versión presentada, los representantes de NSN en Perú - Carlos Gómez Pintor y Paul Valderrama - habrían captado inversiones por más de 600 mil dólares de la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios locales, usando como respaldo el nombre e imagen de Andrés Iniesta.

Los fondos estaban destinados a varios proyectos y eventos deportivos y musicales en el Perú, como el UPA UPA Fest, un amistoso entre Cienciano y Nacional de Quito, un K-Pop Music Fest, y un Partido de Leyendas Perú vs España. Sin embargo, solo el primero se habría realizado y con pérdidas, mientras los demás fueron cancelados o quedaron inconclusos.

El documento señala que NSN Sudamérica no rindió cuentas ni devolvió el dinero, y que posteriormente se declaró en quiebra en junio de 2024, dejando un perjuicio cercano al millón de dólares.

Eventos realizados bajo las inversiones de entidades peruanas con las empresas que vinculan a Andrés Iniesta