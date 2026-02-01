Mbappé se luce con golazo para el 2-1 del Real Madrid ante Rayo Vallecano | ESPN | Composición: Líbero

¡Explota el Bernabéu! Mbappé se luce con golazo para el 2-1 del Real Madrid ante Rayo Vallecano

Sobre la agonía del partido, Kylian Mbappé tomó la responsabilidad y marcó de penal el 2-1 del Real Madrid vs Rayo Vallecano. El francés le dio la victoria a su equipo e hizo explotar al Santiago Bernabéu.