Mbappé se luce con golazo para el 2-1 del Real Madrid ante Rayo Vallecano | ESPN | Composición: Líbero

¡Explota el Bernabéu! Mbappé se luce con golazo para el 2-1 del Real Madrid ante Rayo Vallecano

Sobre la agonía del partido, Kylian Mbappé tomó la responsabilidad y marcó de penal el 2-1 del Real Madrid vs Rayo Vallecano. El francés le dio la victoria a su equipo e hizo explotar al Santiago Bernabéu.

Angel Curo
