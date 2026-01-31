Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: A qué hora juega, apuestas y dónde ver

Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu a Rayo Vallecano, este domingo 1 de febrero, por la fecha 22 de LaLiga EA Sports. El equipo de Álvaro Arbeloa necesita ganar para recortar la diferencia con Barcelona a un punto; además, calmar los cuestionamientos por el bajo nivel que mostraron en la Champions League. El duelo está pactado para iniciar a las 8:00 a.m. (en Perú) y será transmitido por ESPN, así como Disney Plus (streaming).

Perder 4-2 ante Benfica y quedar en los playoffs de la Champions League fueron dos golpes que sacudieron al 'madridismo'. Por ello, es importante ganar al Rayo Vallecano, demostrar que el equipo está comprometido con los objetivos del club y respalda a Álvaro Arbeloa.

Mbappé, figura y líder del Real Madrid, fue claro y señaló que ante Benfica no jugaron con esa aptitud que les exige la alta competencia. Aseguró que el equipo se levantará y volverá a encontrar ese lustre que les permitió estar en la cúspide del fútbol europeo.

"No estamos siendo consistentes en nuestro juego. Tenemos que resolver eso. No podemos hacerlo un día y luego no otro. Un equipo de campeones no hace eso. Tenemos dos partidos más, y eso duele un poco. Queríamos tener tiempo en febrero para trabajar en nuestro juego, y en su lugar jugaremos los play-offs", señaló Mbappé.

Arbeloa también se pronunció sobre el mal momento de sus dirigidos. El entrenador del Real Madrid no dudó en respaldar a Vinicius, jugador que es cuestionado por los hinchas e incluso piden su salida del club.

"Entiendo los debates, pero quiero tener a los mejores dentro del campo. Cuantos más minutos puedan estar, mejor. Lo vimos ante el Villarreal con el gol de Mbappé en una gran jugada de Vinicius. Desequilibran cada partido y los aficionados querrán que sus jugadores estén en el campo. Están entre los 10 mejores y tienen mi confianza", expresó el DT español.

Mbappé y Vini son las principales figuras del Real Madrid.

Finalmente, el estratega evitó mandar un mensaje sobre la derrota ante Benfica y aseguró que no se arrepiente de asumir la dirección técnica del Real Madrid. Solo está mentalizado en trabajar para revertir los malos resultados.

"No, el arrepentimiento es un callejón sin salida. Intento aprender cuando las cosas no van bien. Ese es mi camino. Saber en qué puedo mejorar, como he dicho a los jugadores que inevitablemente alguna vez me equivocaré", señaló.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El emocionante partido entre Real Madrid contra Rayo Vallecano iniciará a las 8:00 a.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). Revisa los horarios del duelo por país:

México: 7:00 a.m.

Estados Unidos (GMT): 8:00 a.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano será televisado por ESPN y Disney Plus para Perú y América Latina. En México, el duelo estará disponible por Sky sports.

En Estados Unidos sigue el compromiso por ESPN Deportes. Si te encuentras en España, el partido estará en la señal de DAZN LaLiga, Movistar + y LaLiga TV Bar HD.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Historial

Real Madrid y Rayo Vallecano se midieron en 47 partidos. El cuadro blanco tiene la delantera en los registros con 33 triunfos. Empataron en 7 duelos. Rayo suma 7 victorias.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Últimos resultados

09.11.25 | Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid

09.03.25 | Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

14.12.24 | Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid

18.02.24 | Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid

05.11.23 | Real Madrid 0-0 Rayo Vallecano

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: apuestas

Apuestas Real Madrid empate Rayo Vallecano Betsson 1.23 6.40 12.50 Betano 1.26 6.30 14.00 Bet365 1.25 6.00 12.00 1xBet 1.27 6.60 12.90 CoolBet 1.26 6.30 13.00 DoradoBet 1.26 6.00 11.00

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Alineaciones

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo o Brahim, Mbappé y Vinicius.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Ciss, Díaz, Ilias, Isi, Álvaro y De Frutos.