Partidos de hoy, domingo 1 de febrero: programación, horarios y canales de TV

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán hoy domingo 1 de febrero. Universitario y Sporting Cristal juegan en la Liga 1, hay acción en LaLiga y Premier.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos de hoy, domingo 1 de febrero.
Programación de partidos de hoy, domingo 1 de febrero. | FOTO: Composición
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy domingo 1 de febrero. Universitario y Sporting Cristal juegan por la Liga 1; Real Madrid buscará lavarse la cara de la derrota ante Benfica por Champions League. Tenemos acción en la Premier League, Serie A y principales campeonatos del mundo.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

HorariosPartidosCanales
13:00Deportivo Garcilaso vs. Sporting CristalL1 MAX
15:15Alianza Atlético vs. Cusco FCL1 MAX
18:00Universitario vs. ADTL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
9:30Stuttgart vs. FriburgoDisney Plus
11:30Borussia Dortmund vs. HeidenheimDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
8:00Real Madrid vs. Rayo VallecanoESPN y Disney Plus
10:15Real Betis vs. ValenciaESPN 2 y Disney Plus
12:30Getafe vs. Celta de VigoDSports y DGO
15:00Athletic Club vs. Real SociedadDSports y DGO

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
9:00Lyon vs. LilleDisney Plus
11:15Angers vs. MetzDisney Plus
11:15Niza vs. BrestDisney Plus
11:15Toulouse vs. AuxerreDisney Plus
14:45Estrasburgo vs. PSGESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
9:00Aston Villa vs. BrentfordDisney Plus
9:00Manchester United vs. FulhamDisney Plus
9:00Nottingham Forest vs. Crysta PalaceDisney Plus
11:30Tottenham vs. Manchester CityESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
6:30Torino vs. LecceESPN 3 y Disney Plus
9:00Como vs. AtalantaDisney Plus
12:00Cremonese vs. InterESPN 3 y Disney Plus
14:45Parma vs. JuventusDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:15Al Shabab vs. Al Fayha--
12:30Al Fateh vs. Al Hazem--
12:30Al-Ittihad vs. Al NajmaZapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Barracas Central vs Deportivo RiestraTyC Spprts Internacional
17:15Boca Juniors vs. Newell'sESPN y Disney Plus
19:30Rosario Central vs. River PlateESPN y Disney Plus

Partidos de hoy en Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Oriente Petrolero vs. Blooming--
16:15Real Portosí vs. Nacional Potosí--
18:30Real Oruro vs. San José--

Partidos de hoy por Campeonato Carioca

HoraPartidoCanal
18:30Botafogo vs. FluminenseBet365

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

HorariosPartidosCanales
16:15Bragantino vs. Sao BernardoBet365
16:30Mirassol vs NovorizontinoBet365
17:30Noroeste vs. Velo ClubeBet365
18:30Botafogo SP vs. PalmeirasBet365

Partidos de hoy por la Supercopa de Brasil

HoraPartidoCanal
14:00Flamengo vs. CorinthiansDGO

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
10:00O'Higggins vs. Dep. Concepción--
16:00La Serena vs. U CatólicaBet365
18:30Palestino vs. ÑublenseBet365

Partidos de hoy por la Copa Chile

HoraPartidoCanal
16:00Recoleta vs. U. Española--
16:00U. San Felipe vs. S. Wanderers--
18:30Curicó Unido vs. Rangers--

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
14:00Atl. Bucaramanga vs. AlianzaBet365
16:10Deportivo Cali de. Deportivo Pasto Win Play
18:10Once Caldas vs. Jaguares de CórdobaRCN Nuestra Tele
20:10Millonarios vs. Ind. MedellínRCN Nuestra Tele y Win Play
20:30Llaneros vs. Águilas DoradasRCN Nuestra Tele y Win Play

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
12:00Aurora FC vs. Malacateco
19:00Mictlán vs. Deportivo Achuapa

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
16:00Genesis vs. Cholona
18:15Real España vs. Motagua
20:30Olancho vs. Lobos UPNFM

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
18:00Querétaro vs. PachucaViX

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
16:00Rancho Santana vs. Managua
18:00ART Jalapa vs. Real Estelí

Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos

HorariosPartidosCanales
6:15Excelsior vs. Ajax
8:30Heracles vs. Sittard
8:30PSV vs. Feyenoord
10:45Heerenveen vs. Utrecht
14:00FC Volendam vs. Eagles

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
16:00Herrera vs. Deportivo UniversitarioBet365
18:15Sporting SM vs. Árabe UnidoBet365

Partidos de hoy por Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:00Olimpia vs. Sportivo TrinidenseBet365
18:15Guaraní vs. Rubio ÑuBet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
10:30Gil Vicente vs. FamalicaoBet365
13:00Sporting CP vs. NacionalBet365
15:30Tondela vs. BenficaBet365

Partidos de hoy por la Supercopa de Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Peñarol vs. NacionalESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:00Estudiantes M. vs. CaracasBet365
18:00Universidad Central vs. Trujillanos

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

