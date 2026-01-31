Partidos de hoy, domingo 1 de febrero: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy domingo 1 de febrero. Universitario y Sporting Cristal juegan por la Liga 1; Real Madrid buscará lavarse la cara de la derrota ante Benfica por Champions League. Tenemos acción en la Premier League, Serie A y principales campeonatos del mundo.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Horarios Partidos Canales 13:00 Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal L1 MAX 15:15 Alianza Atlético vs. Cusco FC L1 MAX 18:00 Universitario vs. ADT L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 9:30 Stuttgart vs. Friburgo Disney Plus 11:30 Borussia Dortmund vs. Heidenheim Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 8:00 Real Madrid vs. Rayo Vallecano ESPN y Disney Plus 10:15 Real Betis vs. Valencia ESPN 2 y Disney Plus 12:30 Getafe vs. Celta de Vigo DSports y DGO 15:00 Athletic Club vs. Real Sociedad DSports y DGO

Partidos de hoy por Ligue 1

Horarios Partidos Canales 9:00 Lyon vs. Lille Disney Plus 11:15 Angers vs. Metz Disney Plus 11:15 Niza vs. Brest Disney Plus 11:15 Toulouse vs. Auxerre Disney Plus 14:45 Estrasburgo vs. PSG ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 9:00 Aston Villa vs. Brentford Disney Plus 9:00 Manchester United vs. Fulham Disney Plus 9:00 Nottingham Forest vs. Crysta Palace Disney Plus 11:30 Tottenham vs. Manchester City ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 6:30 Torino vs. Lecce ESPN 3 y Disney Plus 9:00 Como vs. Atalanta Disney Plus 12:00 Cremonese vs. Inter ESPN 3 y Disney Plus 14:45 Parma vs. Juventus Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

Horarios Partidos Canales 10:15 Al Shabab vs. Al Fayha -- 12:30 Al Fateh vs. Al Hazem -- 12:30 Al-Ittihad vs. Al Najma Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 15:00 Barracas Central vs Deportivo Riestra TyC Spprts Internacional 17:15 Boca Juniors vs. Newell's ESPN y Disney Plus 19:30 Rosario Central vs. River Plate ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy en Bolivia

Horarios Partidos Canales 14:00 Oriente Petrolero vs. Blooming -- 16:15 Real Portosí vs. Nacional Potosí -- 18:30 Real Oruro vs. San José --

Partidos de hoy por Campeonato Carioca

Hora Partido Canal 18:30 Botafogo vs. Fluminense Bet365

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

Horarios Partidos Canales 16:15 Bragantino vs. Sao Bernardo Bet365 16:30 Mirassol vs Novorizontino Bet365 17:30 Noroeste vs. Velo Clube Bet365 18:30 Botafogo SP vs. Palmeiras Bet365

Partidos de hoy por la Supercopa de Brasil

Hora Partido Canal 14:00 Flamengo vs. Corinthians DGO

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 10:00 O'Higggins vs. Dep. Concepción -- 16:00 La Serena vs. U Católica Bet365 18:30 Palestino vs. Ñublense Bet365

Partidos de hoy por la Copa Chile

Hora Partido Canal 16:00 Recoleta vs. U. Española -- 16:00 U. San Felipe vs. S. Wanderers -- 18:30 Curicó Unido vs. Rangers --

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 14:00 Atl. Bucaramanga vs. Alianza Bet365 16:10 Deportivo Cali de. Deportivo Pasto Win Play 18:10 Once Caldas vs. Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele 20:10 Millonarios vs. Ind. Medellín RCN Nuestra Tele y Win Play 20:30 Llaneros vs. Águilas Doradas RCN Nuestra Tele y Win Play

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

Horarios Partidos Canales 12:00 Aurora FC vs. Malacateco 19:00 Mictlán vs. Deportivo Achuapa

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

Horarios Partidos Canales 16:00 Genesis vs. Cholona 18:15 Real España vs. Motagua 20:30 Olancho vs. Lobos UPNFM

Partidos de hoy por la Liga MX

Hora Partido Canal 18:00 Querétaro vs. Pachuca ViX

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

Horarios Partidos Canales 16:00 Rancho Santana vs. Managua 18:00 ART Jalapa vs. Real Estelí

Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos

Horarios Partidos Canales 6:15 Excelsior vs. Ajax 8:30 Heracles vs. Sittard 8:30 PSV vs. Feyenoord 10:45 Heerenveen vs. Utrecht 14:00 FC Volendam vs. Eagles

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

Horarios Partidos Canales 16:00 Herrera vs. Deportivo Universitario Bet365 18:15 Sporting SM vs. Árabe Unido Bet365

Partidos de hoy por Copa de Primera de Paraguay

Horarios Partidos Canales 16:00 Olimpia vs. Sportivo Trinidense Bet365 18:15 Guaraní vs. Rubio Ñu Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

Horarios Partidos Canales 10:30 Gil Vicente vs. Famalicao Bet365 13:00 Sporting CP vs. Nacional Bet365 15:30 Tondela vs. Benfica Bet365

Partidos de hoy por la Supercopa de Uruguay

Hora Partido Canal 18:00 Peñarol vs. Nacional ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 16:00 Estudiantes M. vs. Caracas Bet365 18:00 Universidad Central vs. Trujillanos

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.