Partidos de hoy, domingo 1 de febrero: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy domingo 1 de febrero. Universitario y Sporting Cristal juegan por la Liga 1; Real Madrid buscará lavarse la cara de la derrota ante Benfica por Champions League. Tenemos acción en la Premier League, Serie A y principales campeonatos del mundo.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Stuttgart vs. Friburgo
|Disney Plus
|11:30
|Borussia Dortmund vs. Heidenheim
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|ESPN y Disney Plus
|10:15
|Real Betis vs. Valencia
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:30
|Getafe vs. Celta de Vigo
|DSports y DGO
|15:00
|Athletic Club vs. Real Sociedad
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Lyon vs. Lille
|Disney Plus
|11:15
|Angers vs. Metz
|Disney Plus
|11:15
|Niza vs. Brest
|Disney Plus
|11:15
|Toulouse vs. Auxerre
|Disney Plus
|14:45
|Estrasburgo vs. PSG
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Aston Villa vs. Brentford
|Disney Plus
|9:00
|Manchester United vs. Fulham
|Disney Plus
|9:00
|Nottingham Forest vs. Crysta Palace
|Disney Plus
|11:30
|Tottenham vs. Manchester City
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Torino vs. Lecce
|ESPN 3 y Disney Plus
|9:00
|Como vs. Atalanta
|Disney Plus
|12:00
|Cremonese vs. Inter
|ESPN 3 y Disney Plus
|14:45
|Parma vs. Juventus
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:15
|Al Shabab vs. Al Fayha
|--
|12:30
|Al Fateh vs. Al Hazem
|--
|12:30
|Al-Ittihad vs. Al Najma
|Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Barracas Central vs Deportivo Riestra
|TyC Spprts Internacional
|17:15
|Boca Juniors vs. Newell's
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|Rosario Central vs. River Plate
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy en Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Oriente Petrolero vs. Blooming
|--
|16:15
|Real Portosí vs. Nacional Potosí
|--
|18:30
|Real Oruro vs. San José
|--
Partidos de hoy por Campeonato Carioca
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Botafogo vs. Fluminense
|Bet365
Partidos de hoy por el Campeonato Paulista
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:15
|Bragantino vs. Sao Bernardo
|Bet365
|16:30
|Mirassol vs Novorizontino
|Bet365
|17:30
|Noroeste vs. Velo Clube
|Bet365
|18:30
|Botafogo SP vs. Palmeiras
|Bet365
Partidos de hoy por la Supercopa de Brasil
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Flamengo vs. Corinthians
|DGO
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|O'Higggins vs. Dep. Concepción
|--
|16:00
|La Serena vs. U Católica
|Bet365
|18:30
|Palestino vs. Ñublense
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Recoleta vs. U. Española
|--
|16:00
|U. San Felipe vs. S. Wanderers
|--
|18:30
|Curicó Unido vs. Rangers
|--
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Atl. Bucaramanga vs. Alianza
|Bet365
|16:10
|Deportivo Cali de. Deportivo Pasto
|Win Play
|18:10
|Once Caldas vs. Jaguares de Córdoba
|RCN Nuestra Tele
|20:10
|Millonarios vs. Ind. Medellín
|RCN Nuestra Tele y Win Play
|20:30
|Llaneros vs. Águilas Doradas
|RCN Nuestra Tele y Win Play
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Aurora FC vs. Malacateco
|19:00
|Mictlán vs. Deportivo Achuapa
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Genesis vs. Cholona
|18:15
|Real España vs. Motagua
|20:30
|Olancho vs. Lobos UPNFM
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Querétaro vs. Pachuca
|ViX
Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Rancho Santana vs. Managua
|18:00
|ART Jalapa vs. Real Estelí
Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:15
|Excelsior vs. Ajax
|8:30
|Heracles vs. Sittard
|8:30
|PSV vs. Feyenoord
|10:45
|Heerenveen vs. Utrecht
|14:00
|FC Volendam vs. Eagles
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Herrera vs. Deportivo Universitario
|Bet365
|18:15
|Sporting SM vs. Árabe Unido
|Bet365
Partidos de hoy por Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Olimpia vs. Sportivo Trinidense
|Bet365
|18:15
|Guaraní vs. Rubio Ñu
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Gil Vicente vs. Famalicao
|Bet365
|13:00
|Sporting CP vs. Nacional
|Bet365
|15:30
|Tondela vs. Benfica
|Bet365
Partidos de hoy por la Supercopa de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Peñarol vs. Nacional
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Estudiantes M. vs. Caracas
|Bet365
|18:00
|Universidad Central vs. Trujillanos
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.