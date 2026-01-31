- Hoy:
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por Liga 1 2026?
Hora y canal para ver en vivo el partido entre Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal visitará a Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este emocionante partido se realizará en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Los 'Celestes' quieren marcar la diferencia y llevarse el primer certamen del año.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?
El partido entre Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso se realizará este domingo 1 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?
- México: 12:00 p.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 1:00 p.m.
- Venezuela y Bolivia: 2:00 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 3:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso en Estados Unidos?
- Washington D.C (GMT-5): 1:00 p.m.
- Chicago (GMT-6): 12:00 p.m.
- Denver (GMT-7): 11:00 a.m.
- Phoenix (GMT-7): 11:00 a.m.
- Los Ángeles (GMT-8): 10:00 a.m.
- Anchorage (GMT-9): 9:00 a.m.
- Honolulu (GMT-10): 8:00 a.m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel.
Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: Últimos partidos
- 19.10.25 | Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal
- 15.06.25 | Sporting Cristal 3-2 Deportivo Garcilaso
- 17.09.24 | Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso
- 15.04.24 | Deportivo Garcilaso 2-3 Sporting Cristal
- 13.08.23 | Sporting Cristal 3-0 Deportivo Garcilaso
Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: entradas
- Occidente: S/ 30.00
- Oriente: S/ 20.00
- Sur (2x1): S/ 15.00
- Niños de 5 a 12 años, cualquier tribuna: S/ 10.00
Sporitng Cristal vs. Deportivo Garcilaso: apuestas
|Apuestas
|Deportivo Garcilaso
|Empate
|Sporting Cristal
|Betsson
|3.60
|3.25
|2.02
|Betano
|3.75
|3.30
|2.05
|Bet365
|3.60
|3.60
|1.95
|1XBet
|3.61
|3.26
|2.04
|CoolBet
|3.65
|3.30
|2.07
|DoradoBet
|3.66
|3.40
|2.00
Para las principales casas de apuestas, Sporting Cristal es el favorito para llevarse el triunfo en la altura de Cusco ante Deportivo Garcilaso.
