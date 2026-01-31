0

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Hora y canal para ver en vivo el partido entre Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Jesús Yupanqui
Horarios y canales para ver en vivo el partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso.
Horarios y canales para ver en vivo el partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso. | FOTO: Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso
COMPARTIR

Sporting Cristal visitará a Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este emocionante partido se realizará en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Los 'Celestes' quieren marcar la diferencia y llevarse el primer certamen del año.

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: Partidos y resultados de la fecha 1

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso se realizará este domingo 1 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

  • México: 12:00 p.m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:00 p.m.
  • Venezuela y Bolivia: 2:00 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 3:00 p.m.
  • España: 7:00 p.m.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso en Estados Unidos?

  • Washington D.C (GMT-5): 1:00 p.m.
  • Chicago (GMT-6): 12:00 p.m.
  • Denver (GMT-7): 11:00 a.m.
  • Phoenix (GMT-7): 11:00 a.m.
  • Los Ángeles (GMT-8): 10:00 a.m.
  • Anchorage (GMT-9): 9:00 a.m.
  • Honolulu (GMT-10): 8:00 a.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel.

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: Últimos partidos

  • 19.10.25 | Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal
  • 15.06.25 | Sporting Cristal 3-2 Deportivo Garcilaso
  • 17.09.24 | Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso
  • 15.04.24 | Deportivo Garcilaso 2-3 Sporting Cristal
  • 13.08.23 | Sporting Cristal 3-0 Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: entradas

  • Occidente: S/ 30.00
  • Oriente: S/ 20.00
  • Sur (2x1): S/ 15.00
  • Niños de 5 a 12 años, cualquier tribuna: S/ 10.00

Sporitng Cristal vs. Deportivo Garcilaso: apuestas

ApuestasDeportivo GarcilasoEmpateSporting Cristal
Betsson3.603.252.02
Betano3.753.302.05
Bet3653.603.601.95
1XBet3.613.262.04
CoolBet3.653.302.07
DoradoBet3.663.402.00

Para las principales casas de apuestas, Sporting Cristal es el favorito para llevarse el triunfo en la altura de Cusco ante Deportivo Garcilaso.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Policía allanó la casa de la amiga de mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña

  2. Roberto Mosquera, DT de Sport Huancayo, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Equipo..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano