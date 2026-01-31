¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Sporting Cristal visitará a Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este emocionante partido se realizará en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Los 'Celestes' quieren marcar la diferencia y llevarse el primer certamen del año.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso se realizará este domingo 1 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

México: 12:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 1:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 3:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso en Estados Unidos?

Washington D.C (GMT-5): 1:00 p.m.

Chicago (GMT-6): 12:00 p.m.

Denver (GMT-7): 11:00 a.m.

Phoenix (GMT-7): 11:00 a.m.

Los Ángeles (GMT-8): 10:00 a.m.

Anchorage (GMT-9): 9:00 a.m.

Honolulu (GMT-10): 8:00 a.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel.

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: Últimos partidos

19.10.25 | Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal

15.06.25 | Sporting Cristal 3-2 Deportivo Garcilaso

3-2 Deportivo Garcilaso 17.09.24 | Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso

1-0 Deportivo Garcilaso 15.04.24 | Deportivo Garcilaso 2-3 Sporting Cristal

13.08.23 | Sporting Cristal 3-0 Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: entradas

Occidente: S/ 30.00

Oriente: S/ 20.00

Sur (2x1): S/ 15.00

Niños de 5 a 12 años, cualquier tribuna: S/ 10.00

Sporitng Cristal vs. Deportivo Garcilaso: apuestas

Apuestas Deportivo Garcilaso Empate Sporting Cristal Betsson 3.60 3.25 2.02 Betano 3.75 3.30 2.05 Bet365 3.60 3.60 1.95 1XBet 3.61 3.26 2.04 CoolBet 3.65 3.30 2.07 DoradoBet 3.66 3.40 2.00

Para las principales casas de apuestas, Sporting Cristal es el favorito para llevarse el triunfo en la altura de Cusco ante Deportivo Garcilaso.