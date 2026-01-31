Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: dónde ver, a qué hora juega y pronóstico por Liga 1

Partidazo para iniciar el mes con el Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega en Cusco. Este choque por el Torneo Apertura 2026 se disputa el domingo 1 de febrero a partir de las 13:00 horas locales (18:00 horas GMT) con la transmisión en vivo de L1 MAX.

Sporting Cristal es el gran protagonista en estos 90 minutos, sabiendo que es el momento de dejar en claro que quiere pelear por el título nacional. Su temporada inicia sumamente complicado al visitar la altura de Cusco ante un duro rival como Deportivo Garcilaso. Este escenario lo ha complicado mucho a los 'rimenses', pero las estadísticas muestran cosas favorables a su favor.

Y es que de los últimos tres partidos que Sporting Cristal a enfrentando al 'Pedacito del Cielo' en Cusco no ha cedido una derrota alguna: dos victorias y un empate. De hecho, por la Liga 1 2025 ganó por la mínima gracias al gol de Irven Ávila de manera agónica. Todo apunto a que los celestes tendrán mayor probabilidad de triunfo, pero nada esta garantizado en este Torneo Apertura 2026.

Cada una de las escuadras se ha reforzado con lo mejor que tiene, sabiendo que Sporting Cristal solo llamó a futbolistas del exterior para potenciar sus bandas y zona ofensiva. El equipo ya se viene aclimatando en la Ciudad Imperial, por lo que espera mostrar una gran performance que vaya recobrando poco a poco la confianza del hincha.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026 se juega este domingo 1 de febrero en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Ambos elencos quieren iniciar con pie derecho la temporada, por lo que no escatimarán en esfuerzos ante la fiel hinchada que se hará presente.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

Este compromiso entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso inicia a partir de las 13:00 horas locales (18:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 13:00 horas

Venezuela, Bolivia: 14:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 15:00 horas

España: 19:00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso se verá por la señal en vivo de L1 MAX por DIRECTV, Movistar TV, Claro, Best Cable y Win. De igual manera, tienes la opción vía streaming mediante los aplicativos de Movistar TV App y DGO para sintonizarlo por tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Entradas Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Estos son los precios de entradas para el partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso en Cusco:

Occidente: 30 soles

Oriente: 20 soles

Sur 2x1: 15 soles

Niños: 10 soles

Entradas para Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk, Jefferson Portales, Erick Canales, Aldair Salazar, Orlando Núñez, Xavi Moreno, Joao Mendoza, Inti Garrafa, Kevin Sandoval, Sharif Ramírez y James Morales.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS DEPORTIVO GARCILASO EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 3.30 3.30 2.15 Betano 3.50 3.40 2.25 Bet365 3.10 3.50 2.15 1XBet 3.32 3.20 2.18 Doradobet 3.33 3.33 2.14

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: estadísticas e historial