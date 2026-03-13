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Paola Rivera, figura de San Martín y su postura sobre dejar Liga Peruana de Vóley: “Parece que...”

La figura del conjunto ‘Santo’ habló sobre la posibilidad de dejar San Martín para volver a jugar en México, tras la gran victoria frente a Universitario.

    Antonio Vidal
    Paola Rivera habló sobre su futuro en San Martín. Foto: composición Líbero/La Cátedra Deportes
    Paola Rivera habló sobre su futuro en San Martín. Foto: composición Líbero/La Cátedra Deportes
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    La Universidad San Martín sacó un triunfo importante frente a Universitario de Deportes por 3-0. Con este resultado aplastante, las ‘Santas’ cerraron de gran manera su participación en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Con la victoria, se colocan segundas en la tabla de posiciones, solo por debajo de Alianza Lima.

    No obstante, no todo viene siendo positivo para el equipo en las últimas horas, ya que ha habido rumores sobre refuerzos y salidas del plantel, siendo Paola Rivera una de las primeras señaladas. Tras el encuentro, se mostró contenta por la victoria de San Martín y no dudó en hablar sobre la posibilidad de regresar a México, su país de origen.

    Programación, horarios y canales para ver los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026: programación, horarios, entradas y dónde ver los cuartos de final

    Paola Rivera sobre dejar la Liga Peruana de Vóley para regresar a México

    En un primer momento, la armadora habló sobre el positivo triunfo que sacaron frente a la ‘U’.

    “Salimos con mucha fuerza mental, nos ayudó bastante platicar entre nosotras. Se viene una etapa difícil. Siempre queremos salir con la mejor actitud, pero a veces tenemos días buenos y malos. Tenemos algunos altibajos que debemos trabajar para salir victoriosas en esta nueva etapa”, empezó diciendo en conversación con ‘La Cátedra Deportes’.

    Pero al ser consultada sobre si tiene opciones de regresar a México, Rivera manifestó que por un tema de programación es difícil que eso ocurra, dejando así sentenciado de momento este tema.

    Allá termina la liga antes o igual que acá; así que, me parece que no hay posibilidad”, fueron las palabras de Rivera.

    Cruces de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

    Según el formato del torneo, los cruces se establecen de acuerdo con la posición de los equipos en la tabla: el 1 enfrenta al 8, el 2 al 7, el 3 al 6 y el 4 al 5.

    • Alianza Lima vs Deportivo Soan
    • San Martín vs Circolo Sportivo
    • Universitario vs Regatas Lima
    • Deportivo Géminis vs Atlético Atenea.
    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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