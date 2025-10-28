Club de Liga 1 planea reforzarse con figura de Universitario: "Él no ha cerrado las puertas"

Universitario de Deportes es el tricampeón nacional este 2025 y por ello, todos los equipos de la Liga 1 buscarán arrebatarle el 'tetra' la próxima temporada 2026 y una manera de hacerlo es quitándole a algunos de sus jugadores más importantes. Justamente, se reveló que un equipo del fútbol peruano piensa quitarle a los cremas a una de sus figuras.

El cuadro merengue ha tenido una zona defensiva muy sólida durante el presente año y gran parte de ello es gracias al desempeño de Sebastián Britos bajo los tres palos. El arquero uruguayo ha mostrado su deseo de continuar y retirarse en la 'U', pero él y su entorno creen que el club de Ate no lo tienen en sus planes para la campaña entrante ya que consideran que la dirigencia está apuntando a otro lado.

"Sebastián Britos y su agente han buscado el puente con la 'U' para saber si ellos quieren que continúe porque él ha hecho saber que le gustaría firmar un contrato largo para retirarse en el equipo. Sin embargo, cuando se ha tratado de dar esa situación, no ha habido una respuesta tan favorable del otro lado. Entonces, desde su entorno, consideran que la 'U' va a apuntar a otro lado y esto no lo toma a mal porque si se tiene que ir, se va tricampeón y consiguiendo dos títulos. Le va a doler dejar el club, pero si eso no se da, es porque están apuntando a otro lado", mencionó en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

Club peruano preguntó por Sebastián Britos y este no le cerró las puertas

En esa misma línea, el citado comunicador reveló que hace algunas semanas, un equipo del fútbol peruano ha preguntado al agente del experimentado guardameta por su situación laboral y si le interesaría ir a dicha institución, propuesta a la cual no ha cerrado las puertas porque le gustaría seguir en la Liga 1 si es que no renueva con el elenco estudiantil.

"Además de eso, en las últimas semanas, un club de Perú le ha preguntado al representante de Britos si le interesaría ir y él no ha cerrado las puertas. Dijo que si no va a renovar, la liga peruana es una que me interesaría continuar", agregó.

Equipo del fútbol peruano está pensando en reforzarse con Sebastián Britos. Foto: Universitario de Deportes

Sebastián Britos quiere quedarse en Universitario

Como bien se mencionó, Sebastián Britos aseguró después de obtener el tricampeonato que su deseo es continuar en Universitario, pese a que tuvo una temporada 2025 llena de altibajos. "No sé, yo me quiero mantener en el club, a pesar que no atravesé un buen momento en un punto del año, me quedo con cosas positivas, cosas por mejorar. En partidos importantes, gracias a Dios estuve a la altura cuando el equipo lo necesito. Pero esto es un juego en equipo", declaró en entrevista con L1 MAX.