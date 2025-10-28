Jugó en Bolivia y Colombia, pero ahora no dudó en revelar su amor por Universitario: "Mi vida"

Universitario de Deportes se coronó oficialmente como tricampeón nacional del fútbol peruano en la temporada 2025. En esa línea, uno de los protagonistas de este nuevo título de los cremas se pronunció al respecto, y dio detalles de su cariño por el club.

Futbolista uruguayo confesó su amor por Universitario tras el tri

Sebastián Britos habló tras vencer a ADT en la ciudad de Tarma, y aprovechó para hacer una autocrítica de su desempeño con el conjunto de Ate esta temporada, entre el plano local e internacional. Bajo ese panorama, señaló que pese atravesar un momento complicado, nunca se distrajo y siempre siguió enfocado en seguir mejorando.

Sebastián Britos fue clave en el tricampeonato de Universitario

"Fue un momento determinado del año que me costó un poco. Fue algo deportivo que no me salían las cosas como yo quisiera, pero en base de trabajo y estar concentrado terminé disfrutando de estos partidos en la recta final donde el equipo lo ha demostrado con jerarquía y fortaleza grupal", sostuvo 'El Halcón' en una entrevista con 'L1 Radio'.

De igual forma, el ex Liverpool de Uruguay afirmó que hoy en día le tiene un gran cariño a Universitario de Deportes, pues se siente muy a gusto por todo el apoyo que le brinda la hinchada merengue.

"Es un lugar importante en mi vida, me ha dado cosas que en otros lugares no conseguí. El reconocimiento, la gente en el día a día, te hacen llegar el afecto a pesar del momento no tan bueno, pero rescato que siempre han estado apoyando", añadió

Sebastián Britos apuntó contra los críticos tras el tricampeonato de Universitario

Para finalizar, el portero de la 'U' dejó en claro que el nuevo título que acaban de conseguir es por mérito de todo el equipo, ya que incluso han tenido que participar en la Copa Libertadores 2025, pero aún así, el plantel mostró 100% de compromiso en ganar el tricampeonato.

"Nos han bajado el precio constantemente, pero hemos demostrado que somos los mejores a lo largo y ancho del país. No es poca cosa lograr tres campeonatos seguidos y más compitiendo internacionalmente. Hemos sido competitivos en la Copa y en el torneo local", sentenció Britos.

Sebastián Britos: trayectoria profesional