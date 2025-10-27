0
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

¡Desde Francia! Ex Saint Étienne da sorpresivo mensaje a Universitario tras el tri: "Gente crema..."

Exfutbolista de Saint Étienne de Francia dejó atónitos a los hinchas al dedicarle un conmovedor mensaje a Universitario tras la obtención del tricampeonato. ¿Quién es?

Solange Banchon
Exfutbolista de Saint Étienne de Francia dedicó emotivo mensaje a Universitario de Deportes
Exfutbolista de Saint Étienne de Francia dedicó emotivo mensaje a Universitario de Deportes | Composición: Líbero
Universitario de Deportes celebra el tricampeonato nacional luego de su victoria por 2-1 ante ADT de Tarma por el Torneo Clausura 2025. Bajo ese contexto, en medio de este gran momento que vive el club, desde Francia un exfutbolista de Saint Étienne sorprendió a toda la hinchada merengue al dedicarle emotivas palabras a la afición.

Futbolista de Universitario lanzó emotivo pronunciamiento tras el tricampeonato

PUEDES VER: ¿Se despide? Figura de la 'U' dio llamativo mensaje tras el tri: "Gané todo lo que tenía que ganar"

Ex Saint Étienne de Francia dedicó emotivo mensaje a Universitario tras el tricampeonato

Osvaldo Piazza, es uno de los entrenadores más recordados por todos los hinchas de la 'U', ya que fue clave en la obtención del título de 1998. En esa línea, recientemente el argentino brindó una reciente entrevista con el periodista Wilmer Robles y evidenció toda su felicidad de que el elenco de Ate haya sumado un nuevo palmarés en su historia.

"Estoy muy contento por la gente crema, el tricampeonato. Sigan festejando que se lo merecen. Siempre los sigo y celebro a distancia", manifestó Piazza.

Así también, se refirió a la gran labor que tuvo el estratega uruguayo Jorge Fossati a lo largo de esta campaña, e indicó que el 'Nono' es el técnico idóneo para el conjunto estudiantil, debido a su gran capacidad y experiencia profesional.

Jorge Fossati

Jorge Fossati fue clave en el tricampeonato de Universitario/Composición: Líbero

"A veces no valoramos la continuidad. (Jorge Fossati) es el entrenador ideal para la 'U'. Ya lo demostró no solamente ahora, hay una capacidad suplementaria que es concentrar a los jugadores al máximo, y lo va a seguir haciendo", agregó Osvaldo Piazza.

(Video: Wilmer Robles - Tadokoro)

Osvaldo Piazza y su etapa como futbolista en Saint Étienne de Francia

El 'Pelado' tuvo un importante paso como jugador de Saint Étienne en la década del 70'. El exdefensa argentino logró varios títulos en su carrera profesional con 'Los Verdes', dentro de los que destacan la Copa de Francia y la Liga de Francia. Además del tricampeonato en los años 1974, 1975 y 1976. Después de eso, Piazza decide regresar a su natal país y defender la camiseta de Vélez Sarsfield.

AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

