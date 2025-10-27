Julinho hace dura crítica por suplencia del 'Tunche' Rivera en Universitario: "Su carrera va a ser una m..."

A pesar de no ser parte del once inicial de Jorge Fossati en Universitario, el 'Tunche' Rivera ha sabido responder en la cancha cuando ha tenido la oportunidad. Si bien en el partido ante ADT fue titular, esto no refleja la irregularidad que ha tenido como titular en los últimos partidos del equipo merengue.

Universitario de Deportes se coronó como campeón en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 en su visita a Tarma. El partido no inició de la mejor manera para los cremas, pero con los cambios estratégicos de Fossati supieron darle la vuelta. Precisamente uno de ellos fue el 'Tunche' Rivera, quien fue reemplazado por Edison Flores.

Julinho hace dura crítica sobre suplencia del 'Tunche' en Universitario

Desde su propia experiencia, Julinho destacó lo importante que es para un jugador empezar como titular en un equipo sin importar la grandeza de este. El exfutbolista no dudó en aconsejar a José Rivera en buscar tener más minutos para crecer profesionalmente.

"Si a mí me ponen tres años suplente solo entrando a un equipo, yo prefiero ir a otro equipo a ser titular porque esa es la carrera. El jugador quiere ser titular. No me interesa dónde estés, tú tienes que trabajar para llegar a un equipo grande y la única manera es teniendo minutos y siendo titular. No se trata de goles, se trata de una carrera. Si él pasa toda su vida sentado en una banca, su carrera va a ser una mierd*. El jugador quiere ser titular para mejorar, aprender a jugar los 90 minutos", señaló en el programa de 'A presión'.

(Video: A presión)

José 'Tunche' Rivera inició su carrera en Unión Comercio donde fue titular y en 32 partidos metió solamente 4 goles. Mientras que siendo suplente en Universitario ha conquistado 11 anotaciones, siendo así el mayor promedio de su carrera a día de hoy.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario de Deportes jugará ante Deportivo Garcilaso el viernes 7 de noviembre por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 desde las 9:00 p.m. El equipo merengue planea tener la celebración oficial del tricampeonato como local frente a su hinchada.