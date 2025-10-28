Y todavía no: Universitario deberá jugar playoffs para salir campeón del Torneo Clausura

Los hinchas de Universitario de Deportes se encuentran festejando desde hace días, pero ahora se encuentran con la cabeza fría y se dieron cuenta de una enorme noticia que podría afectar el resto de su temporada. Resulta que, si quiere salir campeón nacional, se le informó a la 'U' que de forma obligatoria debe jugar y ganar los playoffs del Torneo Clausura, o de lo contrario todo el esfuerzo habrá sido en vano.

Gracias a que vencieron a ADT en Tarma, los merengues se proclamaron tricampeones del fútbol peruano de la mano de Jorge Fossati y causaron la algarabía de su hinchada. Pese a ello, todavía la campaña no acaba y hay otras competiciones que pueden complicársele, como por ejemplo el Torneo Juvenil Sub-18. Este certamen es uno de los pocos que le queda al elenco merengue luego de haber sido eliminado de la Liga 3 a manos de CNI, junto con la Liga Femenina donde el gran favorito para ser bicampeón es Alianza Lima.

Volviendo al tema principal, la mencionada competición otorga un boleto a la Copa Libertadores Sub-20 y por ello es sumamente importante llevarse el título. Sin embargo, Sporting Cristal salió campeón del Torneo Apertura y Universitario está obligado a conseguir el Torneo Clausura si quiere forzar un partido por la definición del trofeo. Para ello, sí o sí tendrá que ganar los playoffs que iniciarán dentro de unas semanas.

La tabla del Grupo B con Universitario.

De momento, la 'U' marcha tercero en el Grupo B, detrás de Alianza Lima y Melgar, y está en los playoffs del Clausura, donde si gana afrontará recién los cuartos de final. Eso sí, todavía restan cinco fechas en el Torneo Juvenil Sub-18 antes de que se jueguen las instancias finales. Si los merengues se llevan el título luego chocarán con Sporting Cristal en la gran final del fútbol peruano.

Campeón del Torneo Juvenil Sub-18 accede a la Liga 3

El campeón del Torneo Juvenil Sub-18 consigue el boleto a la Copa Libertadores Sub-20, pero también el ascenso a la Liga 3 del 2026, es decir a la Tercera División del Perú. No obstante, el el club vencedor ya se encuentra en esta categoría, como por ejemplo Alianza Lima o Universitario, el mejor ubicado en la tabla de posiciones obtiene la promoción y en este caso se trata de Sporting Cristal.