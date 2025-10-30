¡Inesperado! Dos exjugadores de Universitario serán convocados por Barreto para la selección

Estamos a unos días de poder ver a la selección peruana de nuevo en el ruedo, donde tendrán que enfrentar, en la fecha FIFA de noviembre, a las selecciones de Rusia y Chile por amistosos internacionales. En estos compromisos, la 'Bicolor', al mando interino de Manuel Barreto, busca seguir dando rodaje a nuevos valores y evaluar a los veteranos que comandarán el nuevo proceso.

Ante la necesidad de incorporar nuevos elementos dentro del proceso de recambio generacional, se conoció que el entrenador Manuel Barreto ha decidido convocar a dos exjugadores de Universitario de Deportes para los próximos amistosos internacionales, una medida que impacto, considerado el pasado del DT en el cuadro crema.

Exjugadores de Universitario serán convocados por Manuel Barreto

De acuerdo con la información del periodista Kevin Pacheco, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió las cartas de reserva correspondientes a los clubes de Alfonso Barco y Marco Saravia, para que ambos puedan sumarse a la concentración de la selección peruana en territorio ruso.

La noticia generó sorpresa entre los hinchas, ya que ambos futbolistas han tenido poca continuidad durante la temporada 2025 y suelen ser suplentes en sus respectivos equipos. Sin embargo, su juventud -Barco (23) y Saravia (26)- les permite ser considerados dentro del proceso de renovación que impulsa el comando técnico.

Alfonso Barco y Marco Saravia recibieron la carta de reserva de la selección peruana. Composición: Líbero.

Por ello, su inclusión es vista como una oportunidad para mostrarse y le permitirá al comando técnico evaluar si formarán parte del proceso rumbo a las Eliminatorias 2030, en línea con la apuesta del comando técnico por dar rodaje a nuevos talentos.

Alfonso Barco y Marco Saravia: su presente en clubes

Alfonso Barco dejó Defensor Sporting a mitad de año para fichar por Emelec de Ecuador, donde ha participado en 17 encuentros y anotado un gol, aunque generalmente ingresando desde el banquillo. Por su parte, Marco Saravia, quien actualmente milita en Defensor Sporting, ha tenido menos protagonismo: solo ha disputado 7 partidos en la temporada, sumando apenas 102 minutos de juego.

Ambos futbolistas tendrán ahora la oportunidad de mostrarse ante el comando técnico y buscar consolidarse como parte del nuevo proyecto de la selección peruana.

Manuel Barreto dejó fuera a Renato Tapia

Por otro lado, también se conoció que Renato Tapia no será considerado para estos partidos, luego de que el volante del Al Wasl de Arabia Saudita no recibiera la carta de reserva de la FPF. Esto, luego de que el llamado "capitán del futuro" se encuentre en un proceso de recuperación de un desgarro en su pierna derecha.